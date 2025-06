Al via i “Lunedì sotto le stelle“. Musica, danza e cinema

GUALDO TADINO - Si chiama “Lune-dì Stelle“ il ricco programma di eventi estivi che si svolgeranno di lunedì e all’aperto, nel campo di basket dell’oratorio salesiano. Lo propone l’associazione Fleheart, di cui il maestro Andrea Fiorentini (nella foto) è leader riconosciuto dopo i successi del musical “Ali d’Angelo“, in collaborazione con Educare alla vita buona.

Si inizia domani sera, alle 21.15, con una serata di osservazione astronomica dedicata alla “luna delle fragole“ e al pianeta rosso con i telescopi dell’Associazione astronomica umbra; ci sarà anche un parco giochi con gonfiabili; l’evento festeggia anche la conclusione dell Spring.edu-FEST e dell’anno scolastico.

L’agenda propone: il 16 giugno, live music con J. Green Street, Bad and Breakdown e Dance Fusion; il 23: proiezione de “Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello“; il 30 giochi interattivi multimediali con Kahoot; il 14 luglio: Cantautori sotto le stelle con musica live di Officina 75 Cantautori & Co; il 21: Discostella Junior, discoteca per la famiglia con il dj Mattia Minelli e Philip M. voice; il 28: proiezione de "Il Signore degli Anelli – Le due torri; il 4 agosto: Corrida sotto le stelle con dilettanti allo sbaraglio; l’11: Karapizza sotto le stelle, serata karaoke; il 18 agosto, proiezione de “Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re“.

Si chiude il 25 agosto con Musica sotto le stelle, live music con Pink on the Moon, tribute band Pink Floyd. L’ingresso agli eventi è libero.

A.C.