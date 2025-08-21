La nuova tenenza dei carabinieri. Nel programma lavori 2025-2027: "Opera in attesa di finanziamento"

Un’opera di cui si parla ormai da alcuni anni. Ritenuta determinante da tutti. Opera anche al centro di un duello politico: per mesi la Lega – con il segretario Marco Cordone – ha chiesto alla giunta Donnini di prendere posizione e di rendere pubblico il futuro del progetto della nuova tenenza dei carabinieri. Il Comune, nei giorni scorsi, ha annunciato che sta proseguendo l’iter per l’adeguamento della ex scuola "Landini Marchiani" a Tenenza dei Carabinieri. La Legione Carabinieri Toscana – spiega in una nota il municipio – " ha infatti inserito il progetto tra gli interventi da finanziare nel programma triennale dei lavori 2025-2027, attualmente in attesa del Decreto attuativo. Qualora l’intervento non venga approvato nel decreto, verrà valutata la sua riprogrammazione nel programma triennale dei lavori 2026-2028".

L’intervento – viene spiegato – fa parte del progetto "C.a.s.a. del Carabiniere", iniziativa volta alla realizzazione di nuovi alloggi per i membri dell’Arma dei Carabinieri, che rientra in un accordo di collaborazione tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il ministero dell’interno, il ministero della difesa, il ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del Demanio, con il coinvolgimento dei Comandi di Legione Carabinieri. L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni abitative dei militari e delle loro famiglie, facilitando l’approvazione di piani finanziari e l’adozione di soluzioni tecniche e amministrative più efficaci. "La volontà della nostra amministrazione è quella di far divenire questo edificio un presidio importante per l’Arma dei Carabinieri - dice la sindaca Emma Donnini -. Sono in corso interlocuzioni con il comando provinciale e auspichiamo che il progetto possa essere finanziato all’interno del programma dei lavori 2025-2027".

La realizzazione dell’opera, appunto, avrà ricadute significative sul territorio: in particolare ci sarebbe un maggior contingente di militari rispetto agli attuali e destinati al solo territorio di Fucecchio, e che garantirebbe una maggiore serenità ai cittadini permettendo una presenza ed una maggiore operatività nell’arco delle 24 ore giornaliere. Il tema sicurezza – anche per gli ultimi fatti accaduti e per le criticità delle Cerbaie – è particolarmente sentito dalla comunità.

Carlo Baroni