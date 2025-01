L'edizione numero 486 del Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d'Italia

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Torna, con l'edizione numero 486, il Carnevale di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, considerato il carnevale più antico d'Italia, che ogni anno propone la sfilata di quattro carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri artigiani e tecnici della meccanica. La manifestazione, presentata nella sede del Consiglio regionale della Toscana, è in programma dal 9 febbraio al 9 marzo e propone anche eventi collaterali come spettacoli musicali e due mostre: una dell'illustratore Ale Giorgini e un'esposizione dedicata ai costumi storici del Carnevale di Foiano. Il cuore del carnevale, è stato spiegato, ruota intorno ai quattro grandi carri allegorici realizzati dai 'Cantierì che dalla prima domenica daranno vita alle sfilate per le piccole vie del centro storico. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici sono

i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano realizzando i carri. «Un appuntamento importante per tutta la regione - ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale - che si svolge da 486 edizioni, quattro cantieri che si confrontano, centinaia di volontari che lavorano tutto l'anno per preparare questa festa. I carri allegorici sono delle vere opere d'arte, il carnevale è

divertimento, ma è anche cultura, tradizione e storia di un territorio». Il sindaco di Foiano, Jacopo Franci si è detto pronto ad «accogliere le migliaia di visitatori che arrivano da tutta Italia», mentre Andrea Capannelli presidente dell'Associazione

Carnevale ha spiegato che «le prime due domeniche del Carnevale saranno dedicate alle gare, mentre nelle seguenti tre le sfilate avranno un'atmosfera più rilassata e divertita»