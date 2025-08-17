Feste, brindisi e gossip. Ferragosto hot nei lidi. Al Forte maxi cene e vip. Nannini ’paparazzata’

Da rocker a sirenetta in topless. Il Ferragosto più inaspettato e rovente l’ha regalato Gianna Nannini sulla spiaggia di Forte dei Marmi in una Versilia che si è accesa per il giorno più significativo dell’anno. Sulla spiaggia della Darsena a Viareggio festa partecipatissima al Muraglione tra musica e animazione, passando poi per le tante cene negli stabilimenti balneari di Lido di Camaiore (a tema, tra dress code imposti, classici temi hawaiani e sfilata di drag queen sulla passerella) e i più blasonati di Forte dei Marmi dove neppure Andrea Bocelli è voluto mancare ai tavoli del suo Alpemare. Così come tante famiglie dell’imprenditoria italiana tornate in villa per consumare il rituale di Ferragosto in spiaggia. Chi ha decisamente stupito è stata la cantante di ‘Sei nell’anima’ e ‘Bello e impossibile’: che la Nannini avesse prenotato una villa a Motrone per trascorrere l’agosto con alcune amiche era cosa nota. Nei giorni scorsi ha cenato al Maito e venerdì si è presentata al bagno Giovanni nella zona di Roma Imperiale al Forte con tre amiche per una giornata di relax sotto la tenda. Camicia in lino, bermuda e Panama per la grintosa interprete senese che poi si è concessa un bagno col costume intero bianco uscendo dai flutti a seno nudo, in una veste decisamente inedita per la rockstar dal piglio sempre graffiante. Quella versione sexy non è passata inosservata agli occhi attenti dei curiosi. Del resto la Versilia già in passato è stata spiaggia ‘tentatrice’: una decina di anni fa a Marina di Pietrasanta fece parlare l’allora ministro dell’Istruzione Stefania Giannini che, distesa al sole senza reggiseno, conquistò servizi a raffica sulle riviste di gossip.

Francesca Navari