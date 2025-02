Carnevale Viareggio: Pierucci fuori dal palco, scoppia la polemica

Viareggio, 10 febbraio 2025 – Nella giornata inaugurale, quella di sabato, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, che in quel momento era in compagnia del governatore, Eugenio Giani, non è stato fatto salire sul palco perché la sua “presenza non era prevista”. Da lì a far scoppiare la polemica è stato un attimo. “Sotto un profilo personale nessun problema – ha detto all’indomani Marcello Pierucci – mezz’ora passata piacevolmente con alcuni assessori e viareggini amici. Sotto un profilo istituzionale rammaricato perché le istituzioni ne escono offese. Dovesse capitarmi la stessa situazione con le parti invertite mi comporterò diversamente”. Sull’argomento il sindaco Giorgio Del Ghingaro non ha rilasciato dichiarazioni.

Il sindaco Del Ghingaro, Giani, Marialina Marcucci, e le maschere dei rioni sul palco

La presidente della Fondazione Carnevale, Marialina Marcucci, in occasione della consegna del premio speciale “Burlamacco per la cultura”, pur non citando specificatamente l’episodio ha fatto una precisazione importante. “Dato il maltempo, per motivi di sicurezza – ha detto Marialina Marcucci – , sono fatti salire sul palco la sottoscritta, il presidente della Regione, il sindaco, il prefetto, l’arcivescovo e le maschere dei rioni”. Ma la vicenda ha provocato la reazione dei partiti politici. “Condanniamo duramente – affermano Massmiliano Baldini e Alessandro Santini della Lega – il trattamento sgarbato ed offensivo riservato al presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, al quale non è stato permesso di salire sul palco con le altre rappresentanze delle istituzioni. Qui la politica non c’entra, non ci interessa se Pierucci è un iscritto del Pd, questa è stata una mancanza di rispetto verso l’istituzione Provincia di Lucca che tutti quanti, da destra a sinistra, dobbiamo censurare dando la massima solidarietà allo stesso Marcello Pierucci che in quella veste rappresenta anche noi viareggini. Ci aspettiamo che il Comune – concludono – si scusi pubblicamente per quanto accaduto e che solidarietà a Pierucci giunga anche dal presidente Giani e dalla presidente della Fondazione Carnevale Maria Lina Marcucci”. Toni forti anche dal Pd di Viareggio. “Profonda indignazione per il grave sgarbo istituzionale subìto dal presidente della Provincia, Marcello Pierucci. L’episodio rappresenta un atto di arroganza inaccettabile che mina la dignità delle istituzioni. Chiediamo che venga fatta chiarezza da parte della Fondazione Carnevale su quanto accaduto. La politica locale ha bisogno di rispetto reciproco e di collaborazione per il bene della comunità. L’atteggiamento di Del Ghingaro e della Fondazione è un segnale allarmante di chiusura e settarismo, che nulla ha a che vedere col corretto funzionamento delle istituzioni democratiche”.