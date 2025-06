Caterina Ferri canta Don Backy. L’album dedicato a una leggenda. Dodici inediti del grande artista

"Caterina Ferri canta Don Backy (Questo Sconosciuto)", (Imc /Artist First): album dedicato a una leggenda della canzone d’autore che uscirà sabato, primo giorno d’estate sulle piattaforme digitali. L’album è un progetto discografico che unisce la forza della scrittura poetica di uno dei grandi padri della canzone italiana all’eleganza interpretativa di una delle voci femminili più raffinate della scena attuale. Il disco – ideato, prodotto e con direzione artistica dello stesso Don Backy, pseudonimo di Aldo Caponi – raccoglie 12 brani inediti scritti dal cantautore toscano e interpretati da Caterina Ferri, cantante e attrice, conosciuta per collaborazioni con artisti di calibro nazionale tra cui Orietta Berti e Fausto Leali e protagonista di programmi Tv Rai come "E State con noi in Tv", "Mezzogiorno in Famiglia", "Viva la Rai" e altri. Tra i brani spicca "Che strano" duetto tra Caterina Ferri e Don Backy, una sorta di passaggio di testimone artistico tra due generazioni che si incontrano nel nome della sensibilità musicale. Gli arrangiamenti sono firmati da Dino Mancino, pianista di Giorgio Panariello scoperto al Maurizio Costanzo Show e noto per la capacità di coniugare ricerca e immediatezza sonora, con la partecipazione di due musicisti d’eccezione: Luca Bechelli, autore di "Valeria", brano di Sanremo 2003 e Roberto Russo musicista affermato nel panorama nazionale. La copertina del disco, firmata da Don Backy, è tratta dal suo libro a fumetti "Sognando", in uscita, e dona al progetto un tocco visivo autoriale che testimonia l’inesauribile vena creativa dell’artista.

"Questo progetto non è solo mio – spiega Caterina Ferri – ogni scelta, ogni parola, ogni respiro porta di fatto la firma di chi ha saputo guidarmi: Don Backy, che non è soltanto l’autore delle canzoni e dell’immagine, ma è anche il direttore artistico di questo lavoro. E poter contare sulla sua esperienza, sulla sua visione, è per me un onore profondo. È stata un’esperienza immensa sotto il profilo professionale e umano. Niente è stato lasciato al caso anche la scelta di fare uscire il disco il primo giorno d’estate. Don Backy crede nei numeri, è nato il 21 agosto, io il 21 novembre, le canzoni sono 12, due più uno fa tre che è il numero perfetto".

Maria Nudi