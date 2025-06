Il vicepreside Romani è andato in pensione

Un’istituzione del liceo scientifico "Barsanti e Matteucci" di Viareggio va in pensione.

Stefano Romani, stimato docente di matematica e fisica, nonché vicepreside da molti anni, ha salutato i colleghi e il personale per il meritato riposo con un rinfresco organizzato con le due collaboratrici scolastiche che hanno insieme a lui concluso la loro carriera lavorativa, Donatella Pasqualini e Maria Pia Maddanu.

"Ho frequentato questa scuola da studente – ha detto Stefano Romani – e poi sono tornato qui come docente.

Quando venni il primo anno, incontrai una mia ex professoressa che mi disse che se io ero già lì, era ora per lei di andare in pensione.

Anch’io ho qui una ex alunna che è adesso una collega, quindi, evidentemente, il mio turno è arrivato".

I colleghi, con la complicità della moglie di Romani, avevano preparato un simpatico video con le immagini di lui dal liceo come studente, alle foto con le classi, alle numerose gite, alle attività sportive.

Anche la dirigente scolastica, Silvia Barbara Gori, ha salutato con parole di gratitudine il suo collaboratore che l’ha sostenuta validamente in questi tre anni di presenza al liceo scientifico. Un brindisi finale non poteva mancare.

