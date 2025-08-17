Calcio e politica alla Versiliana. Un Caffè con Corsi e Luciano Moggi

Sport e politica sul palco Romano Battaglia tra oggi e domani alla Versiliana. Oggi alle 18.30 il palco degli "Incontri al Caffè" della Versiliana ospita due figure di grande rilievo nel panorama calcistico italiano: Luciano Moggi, storico dirigente sportivo, e Fabrizio Corsi, attuale presidente dell’Empoli F.C.

Luciano Moggi è stato per decenni uno dei protagonisti più influenti dietro le quinte del calcio italiano. Con una carriera iniziata negli anni ’70, ha ricoperto ruoli dirigenziali in club come Roma, Napoli, Torino e, soprattutto, Juventus, contribuendo a numerosi successi sportivi, testimone privilegiato di un’epoca in cui la gestione societaria e le strategie di mercato hanno trasformato profondamente il calcio professionistico. Il nome di Luciano Moggi resta comunque indissolubilmente legato allo scandalo Calciopoli che portò alla revoca di due scudetti juventini e alla retocessione del club bianconero in serie B.

A seguito di quell’inchiesta, Moggi fu radiato dal calcio italiano e ha avuto pesanti condanne a livello penale: fu condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per associazione a delinquere, con interdizione dai pubblici uffici. La sentenza fu poi confermata in appello, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato la prescrizione del reato, annullando di fatto la condanna.

Fabrizio Corsi, alla guida dell’Empoli dal 1991, è uno degli esempi più longevi e stabili di presidenza nel calcio italiano. Sotto la sua gestione, la società toscana ha saputo alternare con continuità Serie A e Serie B, puntando su una politica di bilanci sostenibili, valorizzazione del settore giovanile e scelte tecniche mirate. Il suo approccio pragmatico e radicato nel territorio ha fatto dell’Empoli un modello riconosciuto per solidità e competenza. Conduce l’incontro Enzo Bucchioni, giornalista sportivo.

Domani alle 18.30 protagonista la politica sul palco Romano Battaglia arriverà l’appuntamento dal titolo "Voci dal Parlamento: dialogo sull’Italia di oggi". All’incontro prenderanno parte Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega per Salvini Premier, Elisa Montemagni, deputata della Lega per Salvini Premier, Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle e Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e segretario di Presidenza della Camera. Conduce Angelo Macchiavello, giornalista e inviato Mediaset.