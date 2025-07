Caffè (con ghiaccio) della Versiliana. Torna il celebre salotto dei talk

Dai big della politica ai personaggi più in voga del mondo della musica, del giornalismo, dello spettacolo e chi più ne ha più ne metta. È una tradizione che si rinnova quella del "Caffè" della Versiliana, celebre salotto coordinato quest’anno da Alessandro Sallusti nello spazio intitolato a Romano Battaglia, "padre" del talk show più antico d’Italia. Gli incontri confezionati dalla Fondazione Versiliana – dal 5 luglio al 31 agosto – avranno inizio come sempre alle 18,30, ad ingresso libero, con il battesimo di sabato affidato ad Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia: dialogherà con Sallusti su quanto sta accadendo oggi nel mondo.

Di stretta attualità anche l’incontro di domenica visto che si parlerà di uno dei fatti di cronaca più controversi degli ultimi anni: "Garlasco e non solo. Se la cronaca nera diventa un fatto politico che divide gli italiani" alla presenza del giornalista e conduttore di "Quarto Grado" Gianluigi Nuzzi insieme a Sallusti. E poi tanta politica, dicevamo, con una miriade di ospiti: già confermati il vicepremier e ministro degli affari esteri Antonio Tajani (6 agosto), il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara (29 luglio), il ministro della cultura Alessandro Giuli (21 agosto), il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto (25 agosto), il segretario di Azione Carlo Calenda (26 agosto), il vicesegretario di Forza Italia Deborah Bergamini (8 agosto), il presidente della Toscana Eugenio Giani (9 agosto) e l’europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Roberto Vannacci (26 luglio). Invitati, inoltre, la premier Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini, il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, la segretaria PD Elly Schlein e i ministri Daniela Santanchè e Carlo Nordio.

Ad arricchire la stagione 2025 del "Caffè" ci saranno poi tanti autori e personaggi. Dall’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano (9 luglio) al filosofo e scrittore Stefano Zecchi (11 luglio), da Gaia Trussardi con il marito e attore Adriano Giannini (13 luglio) all’attrice Chiara Francini (14 luglio). E poi ancora: Federico e Iacopo Rampini (18 luglio), l’ex segretario Pd Pierluigi Bersani (20 luglio), il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano e il musicista dei Pooh Red Canzian (25 luglio), la giornalista Sandra Bonzi con il marito Claudio Bisio (30 luglio), lo scrittore Andrea Vitali (1° agosto), la direttrice di QN Agnese Pini con il libro "La verità è un fuoco" (3 agosto), il presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri (13 agosto), il cantautore Pupo con il campione del mondo 1982 Giancarlo Antognoni (10 agosto) e tantissimi altri. Programma completo su www.versilianafestival.it