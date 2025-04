Twiga, via al 18 aprile. Ecco le anticipazioni

Sarà un opening sussurrato quello del nuovo Twiga Versilia firmato Leonardo Del Vecchio, in attesa di un evento inaugurale che si terrà in estate. La data di apertura è il 18 aprile, la stessa dell’ex Francomare che sarà adesso Casa Fiori Chiari Versilia beach: entrambi gli stabilimenti sono stati rivisti nei colori e negli arredi dallo studio FantiBozzettiMenegon. Al Twiga tornerà l’iconica maxi giraffa ma frutto di un rebranding e con un tocco meno afro e più smart (con tanto di occhialoni da sole); la cucina sarà quella del Vesta con chef Giorgio Bresciani e prevalentemente piatti di mare. "La forza sarà l’intrattenimento – precisa Davide Ciancio ceo di Triple Sea Food – ma i locali sono stati rivisti e resi più attuali abbracciando uno stile meno tribale e più internazionale. Poi avremo una collaborazione davvero speciale. Il costo di una tenda al beach club? Resterà invariato attorno ai 13mila euro". Riserverà sorpese anche Casa Fiori Chiari Versilia, ex Vesta Mare. La direzione gastronomica è affidata a Massimiliano Marfè e Fabio Carlone con la loro cucina tradizionale italiana, con il cuore a Napoli. Pasta fresca, pizza, piatti iconici, trattati con rigore e gusto contemporaneo. "Il format – prosegue Ciancio – è quello della ristorazione italiana semplice, con l’inserimento anche di piatti locali. Casa Fiori Chiari Beach ha un nuovo look con un rincorrersi di color rafia e ruggine per dar vita ad un ambiente volutamente caldo: il nome in sè ne richiama la filosofia che è quella dell’ospitalità e della famiglia". Qui una stagione al mare costerà in media 8mila euro.

Francesca Navari