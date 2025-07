Hit Estate Versilia, il nuovo talent. Due giorni in musica al Mediceo

Un talent d’eccezione. Hit Estate Giovani, manifestazione ideata e prodotta da Franca Dini con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Terre Medicee, andrà in scena il 4 e 5 luglio – inizio alle 21 – nello spazio all’aperto del Palazzo Mediceo. Saranno due serate a ingresso libero, a esaurimento posti, rivolte ai giovani talenti del territorio che arriveranno da diverse scuole di musica: Lym Academy, Vocalab e l’Atelier della voce. I ragazzi saranno 14 e si esibiranno con due brani: uno degli anni ‘90 (una scelta che si ispira alle manifestazioni collaterali alla mostra all’interno del Mediceo, che si concluderà il 12 luglio), e un altro brano che può essere una cover attuale o un inedito. La prima sera canteranno tutti i 14 concorrenti, ma solo 6 arriveranno alla serata finale del 5 luglio e sarà la giuria a decretare i 6 finalisti. La giuria sarà composta da Rossana Casale, Mario Lavezzi, Michele Torpedine, Fio Zanotti, Memo Remigi. Presenti in giuria anche Radio Bruno e la nuova Radio Forte Toscana. Durante la serata del 5 luglio i giurati che si esibiranno in piccoli medley dei loro grandi successi e la partecipazione di Nicholas Ori, un giovanissimo cantautore di otto anni che ci delizierà con la sua presenza.

Altra partecipazione da segnalare è quella di Stefano Pitasi, vincitore di Campus Band 2024 che ha suscitato l’interesse di Mario Lavezzi tanto da decidere di produrlo. La presentazione sarà di Carlo Fontana e la direzione artistica di Franca Dini.

"Si prevedono due serate di grandi emozioni – commentano il sindaco Lorenzo Alessandrini e il direttore della Fondazione Terre Medicee Davide Monaco – con uno spettacolo che offre ai giovani un palcoscenico prestigioso e suggestivo, tanto più che si esibiranno dinanzi a una giuria composta da grandissimi nomi della musica italiana". Il vincitore della prima edizione di Hit Estate Giovani riceverà in premio una borsa di studio che gli permetterà di frequentare il Cet, il centro di perfezionamento musicale di Giulio Mogol. "Da molto tempo avevo questo progetto nel cassetto – spiega Franca Dini - ma sempre rimandavo per gli impegni che avevo a cui davo la precedenza, impegni collaudati che mi hanno sempre dato grandi soddisfazioni e dunque rimandavo. Da qualche mese invece ho preso la decisione e sono partita per questo nuovo viaggio. Saranno due serate innovative rivolte ai giovani talenti del territorio reclutati dalle nostre scuole di musica".

Fra.Na.