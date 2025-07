Decreto sicurezza. Lega a convegno all’hotel Royal

Il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, accompagnato dal responsabile del dipartimento sicurezza della Lega, Gianni Tonelli, è stato ricevuto in commissariato a Viareggio dal Prefetto di Lucca, dal Comandante dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che ovviamente dal dirigente del commissariato e dal vice questore. Lo stesso Molteni ha poi partecipato all’hotel Royal a un convegno organizzato proprio dalla Lega sul Decreto Sicurezza alla presenza dell’onorevole del carrocio Elisa Montemagni, del segretario regionale del partito Luca Baroncini, del consigliere regionale Massimiliano Baldini."Sono veramente soddisfatto – ha detto quest’ultimo – che il sottosegretario Molteni abbia accettato il nostro invito e sia voluto venire proprio a Viareggio per comprendere direttamente dal territorio la situazione di grande difficoltà che la nostra città vive a causa di così tanti episodi di violenza, furti, rapine, danneggiamento e spaccio che colpiscono quotidianamente cittadini, attività e turisti in tutti i quartieri ed in particolare la Passeggiata, il centro e Torre del Lago Puccini, ma anche le pinete e le periferie. Ed è importante, come ha fatto presente lo stesso sottosegretario comprendere che i fenomeni delinquenziali siano mutati e aumentati in virtù di una presenza extracomunitaria che 20-30 anni fa non era certo così marcata e che la domanda di sicurezza i è cresciuta esponenzialmente".

Il consigliere regionale Baldini ha ribadito quanto sarebbe opportuno che una città come Viareggio possa contare su un servizio h24 della polizia municipale tutti i giorni e tutto l’anno. "Così come è importante – conclude Baldini – fare richiesta di un presidio dell’esercito in città".