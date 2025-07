Ventimila farmaci a casa. Toccasana per i cittadini

In soccorso di chi vive un momento di disagio, di chi ha bisogno attraverso servizi che vanno dall’intervento dell’ambulanza, quando c’è un’emergenza, a altre attivita finalizzate all’andare incontro agli altri. Tra questi impegni che l’associazione svolge tutto l’anno e che in estate con le temperature record ricopre un’importanza ancora più rilevante c’è il "Pronto Farmaco". I volontari della sezione della Croce Rossa Italiana, sezione di Viareggio, sono disponibili per la consegna a domicilio di farmaci e altri beni di prima necessità, principalmente per anziani e persone in isolamento o difficoltà.

Ma come si accede al servizio?

"Per richiedere il servizio spiega Gianluca Molco- è possibile contattare la Croce Rossa di Viareggio tramite telefono o email oppure attraverso il medico di famiglia. Pronto Farmaco garantisce agli anziani e alle persone che vivono un’emergenza per la quale diventa difficile andare in farmacia rappresenta una soluzione importante"

Una soluzione che registra grandi numeri?

"Questo servizio esiste da anni e si è incrementato nel periodo del Covid: dal 2020 fino allo scorso anno abbiamo fatto sul territorio di Viareggio e sui Comuni della Versilia circa ventimila consegne".

Una cifra che testimonia la vicinanza con i cittadini e il legame con il territorio, con le istituzioni dai comuni alla azienda sanitaria, ad associazioni.

Il Comitato di Viareggio e Versilia è anche molto attento alla sicurezza in strada e ha promosso un progetto innovativo rivolto ai volontari; chi vuole diventare un volontario indirizzato alla sicurezza stradale deve fare un corso particolare: per le informazioni è necessario recarsi in sede o consultare il sito della Croce Rossa, comitato di Viareggio e Versilia.

Come nasce questo progetto?

" Sul nostro territorio sono accaduti e accadono molti incidenti stradali, alcuni purtroppo mortali. Per questo motivo l’associazioner vuole contribuire a sensibilizzare i cittadini alla guida, ma anche i pedoni, ad un maggiore attenzione. Quando si è alla guida di un veicolo la prudenza e l’atteggiamento personale diventano importante: anche una piccola disattenzione può provocare una tragedia".

M.N