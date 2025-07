Gruppo Next Yacht addetto accessi

CONTROLLO

La Società Next yacht group a Viareggio, storica realtà della nautica a diporto di lusso, è alla ricerca di una figura da inserire all’interno nell’ufficio accessi al cantiere. Gestire e raccogliere la documentazione da e verso clienti e fornitori al fine di poter emettere badge di accesso; Sollecitare l’invio/ricezione documentazione necessaria da parte di: fornitori, clienti e società terze; Archiviare la documentazione nel software gestionale e creare il relativo database sulla base dei dati ricevuti Monitorare costantemente le scadenze della documentazione; Redigere report presenze/scadenze quotidiani e settimanali richiesti dalla direzione e da Risorse Umane; Ricevere e condividere informazioni con altri dipartimenti (ufficio acquisti, accounting, ufficio sicurezza, responsabili di produzione). www.indeed.com

OPERAI SETTORE ALIMENTARE

Per Azienda del settore alimentare di Massarosa ricerchiamo operai e operaie turnisti/e da inserire nel proprio stabilimento produttivo. Attività di produzione e confezionamento alimentare Controllo qualità visivo e strumentale, Utilizzo di macchinari e attrezzature di linea, Lavoro su turni (diurni e notturni). Domicilio in zona Buona manualità, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in team. Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di proroga Formazione e affiancamento. Orario full time su turni dal lunedì al venerdì 6 - 14 / 14 - 22 / 22 - 06. Cv al 0583/331526 oppure scrivici a [email protected]

COMMESSO/A ARTICOLI SPORTIVI

Nota azienda cerca apprendista commesso/a per punto vendita abbigliamento e articoli sportivi:

persona dinamica, sportiva, giovanile, conoscenza sistemi windows, conoscenza inglese. Cv a: [email protected]