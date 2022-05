Mercatini in Toscana, gli appuntamenti del weekend

Firenze, 27 maggio 2022 - Mercati e mercatini sono un'ottima occasione per andare a caccia di occasioni tra bancarelle di vintage o antiquariato, dischi e fiori, prodotti alimentari. Ecco una guida ai mercati e mercatini del fine settimana in Toscana.

Ultimo appuntamento di maggio a Tognazza, frazione di Monteriggioni, con il Mercatale della Valdelsa.I migliori prodotti alimentari del territorio saranno in vendita dalle 9 alle 13.

Tradizionale mercato contadino a Poppi (Arezzo), come ogni secondo e quarto sabato del mese. Appuntamento dalle 8 alle 13 in piazza del Risorgimento.

Dalle 8 alle 13 a Empoli (via Bisanella) si tiene il Mercatale, tutto dedicato all'agricoltura a km zero.

Sapori di Primavera a Cerreto Guidi porta nella giornata di domenica dalle 9 alle 20 un mercatino enogastronomico di specialità locali e artigianato.

In piazza Santa Caterina a Pisa si tiene oggi un mercato contadino, come sempre il secondo e quarto sabato del mese. Dalle 9 alle 13 spazio ai banchi con frutta e verdura di stagione e anche artigianato.

A Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme, domenica si tiene il mercatino del riuso. Appuntamento dalle 9 alle 19 in via Veneto.

Vintage sugli scudi ad Aulla con il mercatino di sabato 28 maggio. Appuntamento a partire dalle 8 in centro storico. L'appuntamento si ripete ogni sabato del mese fino a settembre.

Sempre in provincia di Massa Carrara ma a Bagnone appuntamento con il Mercatino nel Borgo tra antiquariato, artigianato e prodotti tipici. Orario: 10-19.

Campo di Marte in fiera è il mercatino che si tiene domenica tra viale Paoli e viale Fanti a Firenze, vicino allo stadio. Alimentari e non dalle 8 alle 20.

Sempre a Firenze, nel giardino delle Serre Torrigiani, sabato e domenica c'è la Fashion in Flair, spring sales, evento derdicato a design e artigianato made in Italy. Aperto dalle 11 alle 20.

A Scandicci domenica si tiene Vetrina Antiquaria come ogni ultima domenica del mese. Appuntamento dalle 9 alle 18 in piazza Matteotti tra antiquariato, collezionismo, vintage ed enogastronomia.

Come ogni ultimo weekend del mese torna a Prato, in piazza San Francesco, il mercatino antiquario Collezionare in Piazza. Per tutte e due le giornate vintage, antiquariato e collezionismo.

A Seano (Prato) domenica per tutta la giornata si tiene La soffitta in Piazza, il mercatino alla Pista Rossa dedicato al collezionismo e al vintage.

Antiquariato e collezionismo anche a Pescia domenica con Bancarelle in Piazza dalle 9 alle 18 in centro.

A Bagni di Lucca domenica si tiene Soffitte in Strada, mercatino di antiquariato, artigianato e collezionismo alla Villa in Via Umberto I e limitrofe.

Sabato e domenica a Seravezza (Lucca) Giardino Fiorito festeggia la nona edizione: piante e fiori al centro del mercato che si tiene dalle 10 alle 20 nel Palazzo Mediceo.

A Gabbro (Rosignano Marittimo, Livorno) sia sabato che domenica appuntamento con il mercato dedicato alla natura "Ci vuole un fiore". Il mercato si tiene in piazza della Chiesa dalle 14,30 di sabato e dalle 10 di domenica.