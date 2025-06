Montemurlo, "A spasso con l’Oste" compie 20 anni

Montemurlo, 25 giugno 2025 – Cifra tonda per "A spasso con l’Oste", la festa in piazza più attesa dell’estate montemurlese, quest’anno taglia il traguardo della ventesima edizione. L’appuntamento è per lunedì 30 giugno dalle 20 fino all’una di notte e la formula è sempre la stessa, semplice e ben collaudata: buon cibo, musica, balli e negozi aperti. Una serata attesa e imperdibile per migliaia di montemurlesi, e non solo, che si ritrovano per le strade di Oste per la gioia di incontrarsi e stare insieme. Una festa che non ha età ma che sa coinvolgere e divertire proprio tutti, dai bambini agli anziani, che arrivano anche da fuori Comune per godersi la festa. La manifestazione punta alla valorizzazione del commercio e dell’associazionismo locale.

«A spasso con l’Oste arriva ai 20 anni in grande forma - sottolinea il sindaco Simone Calamai - È un’iniziativa di comunità che dimostra la vitalità del tessuto sociale, associativo e commerciale del territorio e la grande capacità organizzativa di chi, ogni anno, mette in piedi questa bella manifestazione». La serata più attesa dell’estate montemurlese anche quest’anno è promossa dal Comitato Noi Insieme con il Comune di Montemurlo e la Pro-loco e vede coinvolti i commercianti di Oste e le associazioni del territorio. «A spasso con l’Oste è come un bambino che abbiamo fatto crescere con cura - aggiunge Lorenzo Scrozzo, presidente Proloco e Comitato Noi Insieme – In vent’anni abbiamo fatto tanti cambiamenti per portare la manifestazione a raggiungere straordinari numeri di partecipazione di cui andiamo fieri. A spasso con l’Oste è lo struscio più atteso dell’estate».

Tantissime le adesioni, oltre sessanta tra negozi, stand gastronomici e di artigianato vario. Una festa che quest'anno il Comitato Noi Insieme ha voluto dedicare alla memoria di Piero Raimondi, scomparso nel settembre 2024 a seguito dei traumi riportati in un incidente in bicicletta a Campi Bisenzio. Raimondi era stato presidente del Comitato Noi Insieme ed era molto attivo nella comunità di Oste. Era stato volontario della Misericordia e s’impegnava in prima persona nell’organizzazione della manifestazione. «Piero racchiudeva in sé il significato di cosa significa fare il volontario e amare il territorio dove si vive. Una persona che ha dato tanto alla nostra comunità e che ci ricorda quanto sia importante il volontariato per il nostro territorio», aggiunge il sindaco Calamai.

In strada, tra una chiacchiera e una risata in compagnia, si potranno assaggiare specialità culinarie, aperitivi, stuzzichini. Sei postazioni musica, dislocate lungo il percorso di oltre un chilometro: via Oste, via Venezia, via Scarpettini e via Treviso. Ci saranno la Danza Armonia di Agliana che proporrà balli classici e hip-hop, il gruppo “Damas y Caballeros”e l’asd Corallo che animeranno la strada con balli ed esibizioni di ginnastica ritmica, il gruppo musicale “Duo Life is music e il gruppo musicale Via Vai con l’associazione Il Villaggio, la musica e il ballo con la “Diablo dance evolution” e la “Country Western roots” di Pistoia. Inoltre ci sarà uno spazio gonfiali per i bambini, la pista per i mini-kart e l’animazione itinerante della “Sganghenga street band”. Le foto della serata sono a cura del gruppo fotografico Zoom zoom di Montemurlo. «A spasso con l’Oste è una manifestazione consolida e tanto attesa- dice l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero - Qui si ritrova la Montemurlo del lavoro, dello sport, del volontariato, dell’associazionismo, del commercio e dell’enogastronomia. Una festa di divertimento per stare bene insieme».

Anche quest’anno grande attenzione alla sicurezza. Ad “A spasso con l’Oste” scatta il divieto assoluto, con ordinanza del sindaco, di utilizzare bicchieri e bottiglie in vetro, lattine e altro materiale tagliente all’interno della manifestazione. Il comitato Noi Insieme ha predisposto un servizio di sicurezza che aiuteranno le forze dell’ordine a vigilare sul regolare svolgimento dell’evento. Disposto anche un accurato piano di sicurezza con l’indicazione, in caso di emergenza delle vie di fuga e i punti di raccolta.