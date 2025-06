Arezzo, 25 giugno 2025 – Torna “Cori in Circolo”: la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica, formazione e scoperta del territorio

Si sono concluse le iscrizioni alla quarta edizione di “Cori in Circolo”, la

rassegna regionale dei cori scolastici promossa dal Circolo Artistico di Arezzo, in collaborazione

con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e con il sostegno del Comune di Arezzo, il

patrocinio della Provincia di Arezzo, del Consiglio Regionale della Toscana ed il contributo della

Fondazione CR di Firenze, di Estra Spa, dell'azienda Semar di Gabriele Veneri. Anche

quest'anno la Direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Matteo Trimigno.

L'edizione 2025 si svolgerà dal 21 al 25 ottobre. Ben 38 saranno quest'anno i cori partecipanti per

oltre 1200 piccoli coristi, consolidando così, anche nei numeri, il suo ruolo di riferimento nel

panorama corale giovanile toscano e arricchendosi di importanti novità.

Oltre ai concerti pomeridiani che vedranno protagonisti i cori delle scuole provenienti da tutta la

Regione, nelle sedute serali, si esibiranno cori e gruppi musicali amatoriali del territorio. Novità del

programma di quest'anno è rappresentata dalla possibilità di partecipare, su richiesta, alla visita

guidata alla città di Arezzo, rivolta ai gruppi scolastici, per valorizzare il legame tra cultura musicale

e patrimonio storico-artistico del territorio e dal corso di formazione per direttori di cori giovanili,

condotto da esperti del settore, finalizzato a promuovere competenze pedagogico-musicali ea favorire

la diffusione dell'educazione corale.

La rassegna si svolgerà come di consueto nella storica Sala Concerti del Circolo Artistico di

Arezzo, in Corso Italia 108, cornice ideale per accogliere voci, esperienze e generazioni diverse in

un dialogo creativo fondato sulla musica.

“Cori in Circolo” si afferma così non solo come rassegna musicale, ma come spazio di incontro,

formazione e cittadinanza attiva, in cui i giovanissimi diventano protagonisti della vita culturale e