Arriva il Conservatorio di Praga, l’orchestra sinfonica raddoppia

Arezzo, 25 giugno 2025 – UN doppio appuntamento, stasera ad Arezzo e domani a Cortona, con il concerto dell’orchestra sinfonica del Conservatorio di Praga. L’orchestra diretta da Miriam Nemcová con Massimo Santaniello al Clarinetto: si esibirà stasera alle 21 alla Basilica di San Domenico ad Arezzo e di nuovo domani alle 19 alla chiesa di San Domenico a Cortona. Gli eventi sono patrocinati dalla Prefettura di Arezzo e dai rispettivi comuni. «Una bella iniziativa che nasce dalla mia amicizia con il maestro Santaniello - dice il Prefetto - concertista di fama internazionale che fa masterclass al conservatorio di Praga e ha avuto l’occasione di portare l’Orchestra sinfonica in Italia. Una delle tappe del tour sarà stasera nella location suggestiva della basilica di San Domenico». L’orchestra sinfonica del Conservatorio di Praga nasce con i suoi primi concerti nel marzo 1815. Fino alla costituzione della Filarmonica Ceca (1896). Il successo più brillante dell’orchestra è stato il 1° premio e la medaglia d’oro al Festival delle orchestre studentesche organizzato dalla Fondazione Karajan a Berlino nel 1972. La direttrice in questa occasione sarà Miriam Nemcová, diplomata al Conservatorio di Praga e laureata all’Accademia delle arti musicali a Praga in composizione e direzione d’orchestra. L’artista vanta un lungo curriculum ed è docente di Direzione d’orchestra al Conservatorio di Praga, in questa occasione dirigerà i suoi allievi. Solista al clarinetto sarà Massimo Santaniello, il polistrumentista è diplomato al Conservatorio di Avellino, si è perfezionato all’Accademia Santa Cecilia di Roma e alla Scuola di Musica di Fiesole. «Arezzo è città di Guido Monaco e della musica, assisteremo ad un programma strepitoso in una delle location più suggestive dove di solito si apre il Polifonico» ha detto il sindaco.