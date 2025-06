Dopo l'assenza nel periodo invernale riprendono le serate dell'unico party LGBTI-friendly dell'aretino Why Not

Arezzo, 26 giugno 2025 – Dopo l'assenza nel periodo invernale riprendono le serate dell'unico party LGBTI-friendly dell'aretino: Sabato 28 Giugno al via l'edizione estiva della serata WhyNot¿ presso il locale disco & lounge Garden Area Merci (area Centro Affari e Convegni - via Spallanzani n. 23), appuntamento una volta al mese per portare un po' di favolosità queer in città.

Sabato 28.06 l'apertura porte è prevista dalle ore 22:30 con la musica di DJ Rafj e DJ Debs - veterani della consolle del WhyNot - poi per la prima volta ad Arezzo gli spettacoli in Drag di: Miranda Stick performer trasformista resident del MuccAssassina di Roma e Roxie Lux una nuova stella nella scena locale al suo debutto. Animazione e vocalist con Andrea, Asia e la collaborazione di Klinik group.

"WhyNot¿" è un progetto dell'associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, intende essere inclusività, casa di tutte le identità e uno spazio sicuro per tutti e tutte: l’ingresso al locale è aperto a chiunque voglia divertirsi rispettando chi ha intorno, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale, la sua identità o espressione di genere, etnia, età ecc... lasciando fuori pregiudizi, commenti e odio.

E' possibile iniziare la serata fin dall'ora di cena con l'Aperimerci "all the colors edition" nella terrazza di Area Merci: dinner show dalle 20 in poi (gradita prenotazione al 379.1596857)