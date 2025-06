Le 7 Nota: lunedì 30 giugno, ore 19.00, ArkAttak Cello Orchestra in concerto alla Biblioteca Città di Arezzo

Arezzo, 26 giugno 2025 – Prosegue con nuovi appuntamenti la rassegna Letture Musicali, a cura dell'Associazione Le 7 Note presso la Biblioteca Città Di Arezzo (via dei Pileati, 12), luogo simbolico della città.

Lunedì 30 giugno, alle ore 19.00, nel Chiostro della Biblioteca, si esibirà in concerto ArkAttak Cello Orchestra. I violoncellisti del Conservatorio Mascagni di Livorno danno vita ad un'accattivante orchestra formata solo da violoncelli, per esplorare a tutto tondo le potenzialità di questo strumento. Un'occasione importante di professionalizzazione e avviamento all'attività concertistica per questi giovani talenti, guidati da Luca Provenzani (loro docente in Conservatorio, primo violoncello collaboratore del Teatro del Maggio e Teatro dell'Opera di Roma, Presidente dell'Associazione Le 7 Note). Nel ruolo di solisti si esibiranno Giada Campanelli e Leonardo Giovannini. In programma musiche di Villa-Lobos, Piatti e Sollima.

I concerti proseguiranno quindi il 2 luglio con il giovane duo formato da Giacomo Martinelli alla chitarra e Giacomo Petrucci al violoncello, che proporrà “Natura e psiche”, una riflessione sull'uomo e la natura con musiche di Duplessy e Vivaldi.

Hanno commentato i due musicisti: "La musica che ascolteremo è musica descrittiva: un racconto fatto di suoni, capace di evocare emozioni, immagini e sogni nascosti nell'anima. Il compositore contemporaneo Mathias Duplessy ci guida nei sogni dell'uomo — sogni di luce e di ombra, follia e malinconia, entusiasmo e silenzio. Accanto a lui, Antonio Vivaldi, con le sue Quattro Stagioni, ci mostra la natura che pensa e sente, che vive e respira come un essere dotato di anima".

Il concerto sarà associato alla lettura di testi di Mario Tobino, psichiatra poeta e scrittore italiano, che osserva la follia con uno sguardo lucido e clinico, ea poesie di Claudio Petrucci, poeta versiliese che vede nella natura un simbolo profondo e un riflesso dell'anima umana.

La conclusione della rassegna sarà il 7 luglio con Elisa Boschi al flauto e Giancarlo Roberti al trombone, entrambi musicisti dell'Orchestra dell'Arena di Verona. L'insolito duo proporrà il programma “Flauto e trombone a spasso per i templi dell'antica civiltà greca”, in cui la musica incontra l'architettura, rivelando a suon di note gli stili dorico, ionico e corinzio.

Tutti i concerti di Letture Musicali hanno il costo di 5 €. I biglietti sono in vendita sul luogo del concerto a partire da un'ora prima.

Si ringraziano il Comune di Arezzo e la Biblioteca Città di Arezzo.