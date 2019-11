Arezzo, 27 novembre 2019 - Il nostro corpo è più di una somma di organi e mangiare è più di un semplice e banale calcolo giornaliero di calorie. Si potrebbe dire che mangiare è pensare: il rapporto tra alimentazione, intestino, cervello e stati emotivi, infatti, è un nuovo orizzonte scientifico, quello che riguarda la comunicazione tra gli organi del nostro corpo. A promuovere questa nuova visione è il dottor Pier Luigi Rossi, medico di fama e ideatore del metodo molecolare di alimentazione consapevole: dopo un tour nazionale in 20 tappe attraverso l’Italia, accompagnato dal presentatore “turista per caso” Patrizio Roversi, chiuderà il ciclo di incontri proprio a Sansepolcro, sede di Aboca, giovedì 5 dicembre alle 21 a il Nuovo Cinema Aurora. Il tour “La Buona Salute” prende il nome dall’ultimo libro del medico aretino Pier Luigi Rossi (pubblicato pochi mesi fa da Aboca Edizioni), pensato per promuovere un nuovo equilibrio tra la nostra alimentazione quotidiana e la conoscenza del nostro corpo.

Occorre infatti recuperare una visione sistemica: il corpo umano è un sistema biologico complesso, in cui le varie componenti interagiscono continuamente tra di loro. Fondamentale è il rapporto tra intestino e cervello: la felicità, la gioia o la tristezza nascono dalla biologia, non solo dai condizionamenti psicologici, sociali e affettivi. Inoltre il corpo è un sistema biologico “aperto”: perché vi entrano cibo, acqua, aria, inquinanti fisici, microbiologici e chimici, luce solare, ossigeno, pensieri, cultura; allo stesso tempo escono acqua, aria, energia, calore metabolico, anidride carbonica, prodotti catabolici di scarto. E naturalmente ad uscire dal nostro corpo sono anche comportamenti, emozioni, azioni. Come ricorda il dottor Rossi infatti “La gioia, la felicità, la tristezza nascono da ciò che mangiamo e non soltanto dai condizionamenti psicologici, sociali e affettivi che ci riguardano”.

Grazie alla sua lunga esperienza e sulla base delle più recenti indagini scientifiche, il medico invita tutti noi a passare dal calcolo delle calorie giornaliere ad una alimentazione sempre più attenta e consapevole, per conseguire uno stile di vita sano ed equilibrato. Anche nella tappa finale del tour, il presentatore televisivo Patrizio Roversi, letteralmente conquistato dalla “Buona Salute”: “Ho sempre avuto il sospetto che la mia pancia fosse più intelligente della mia testa – ha dichiarato il conduttore - ma adesso che ho avuto la possibilità di fare domande al dottor Rossi, ne ho la certezza. Sono davvero felice di poter collaborare con lui interpretando il ruolo di ‘paziente curioso’ per aiutarlo a divulgare elementi di conoscenza essenziali per il nostro benessere" Pier Luigi Rossi, medico e docente universitario, è specialista in Scienza dell’Alimentazione e in Igiene e Medicina Preventiva. Per Aboca Edizioni oltre a La buona salute (2019), ha pubblicato: Dalle calorie alle molecole (2014), Conosci il tuo corpo, scegli il tuo cibo (2016); L’intestino, il sesto senso del nostro corpo (2018). L’ingresso all’evento è gratuito, senza prenotazione e fino a esaurimento posti.