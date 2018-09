Arezzo, 9 settembre 2018 - Questa sera domenica 9 settembre alle 21.00 Pietro De Maria, uno dei pianisti italiani più conosciuti e apprezzati al mondo, sarà al Teatro Petrarca di Arezzo per un grande concerto organizzato da CaMu - Casa della Musica di Arezzo in collaborazione con il Comune di Arezzo.

Il recital pianistico accosta le suggestioni romantiche dei Quattro Improvvisi op. 90 di Franz Schubert alla funambolica Suite che Mikhail Pletnev ha tratto dalle musiche per il celeberrimo balletto Lo schiaccianoci di Cajkovskij. Nella seconda parte del concerto Pietro De Maria sarà interprete dei 12 Studi op. 10 di Fryderyk Chopin, un autore a cui il pianista si è dedicato approfonditamente con grande successo, eseguendo e registrandone l’opera completa.

I biglietti, da 10 a 5 euro, sono disponibili in prevendita ad Arezzo presso Ipercoop di viale Amendola, Vieri Dischi (Corso Italia 89), Officine della Cultura (via Trasimeno 16, lun-ven 10-13 e 16-18) e online su Ticket One. Biglietti ridotti per i soci Coop.

CaMu - Casa della Musica di Arezzo è una realtà unica in Italia, dedicata alla musica in tutte le sue declinazioni, nata per sviluppare sinergie e collaborazioni fra i soggetti impegnati nella diffusione in ambito musicale. Al suo interno trovano spazio attività rivolte a fruitori di ogni età: dalla ricerca alla sperimentazione, dalla formazione alla produzione concertistica, fino alla divulgazione musicale destinata ai più piccoli. Alta formazione, corsi professionalizzanti e percorsi didattici innovativi per l’infanzia sono i principali asset strategici di questa nuova realtà. Voluto dal Comune di Arezzo e realizzato nei locali della Fraternita dei Laici restaurati con il contributo della Regione Toscana, CaMu è un progetto a cura della Scuola di Musica di Fiesole.