Arezzo, 2 ottobre 2019 - La seconda giornata del Festival dello Spettatore, ideato dalla Rete Teatrale Aretina intorno all'esperienza di Spettatori Erranti, organizzato con il sostegno e il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Toscana e del Comune di Arezzo, con il contributo di Fondazione CR Firenze si apre giovedì 3 ottobre (ore 10.00,Biblioteca del “Liceo Vittoria Colonna”) con Guardare ci riguarda, un confronto fra gli studenti del Liceo “Vittoria Colonna” con artisti e operatori circa i processi di produzione artistica ospitati presso alcune delle Residenze Teatrali toscane. Doppio appuntamento (17.30 – 18.30 e 19.00 – 20.00 presso la sede della Libera Accademia) con il laboratorio, aperto a tutta la cittadinanza, per la preparazione dell’azione poetica urbana The-NELKEN-Line by Pina Bausch diretto da Valentina Romito, direttrice della Dance Gallery di Perugia.

Alle 21.00, al Teatro Pietro Aretino, lo spettacolo, selezionato dagli studenti del Liceo "Vittoria Colonna", ALLE PORTE, della Compagnia Fondamenta Zero. Alle Porte presenta, nelle loro intricate contraddizioni, le relazioni che intercorrono tra cinque personaggi, inseriti in un ambiente in cui spopola un nuovo prodotto della tecnologia d’avanguardia: l’iDoll. Questo dispositivo permette a chi lo indossa di proiettare l’immagine di una persona con la quale, nella vita, desidererebbe un rapporto diverso. L’iDoll permette di creare una realtà virtuale in cui instaurare, con questa persona, una nuova relazione, che soddisfi i desideri inappagati dalla relazione reale. Il testo si pone l’obiettivo di dipingere relazioni compromesse o ambigue, un’inevitabile caduta libera nell’abisso dell’insoddisfazione provocata dalla realtà. Ciascuno dei personaggi, con le proprie motivazioni, desideri e contraddizioni, è in balia di questa caduta e tocca il fondo di questo abisso, raggiungendo una nuova consapevolezza: non occorre la realtà per raggiungere la felicità, non occorre lottare per i propri desideri, non occorre sperare nella realizzazione di essi nella realtà, perché l’illusione, il mondo offerto dall’iDoll, dalla realtà virtuale è molto più sicuro ed è in grado di realizzare ogni nostro sogno senza alcuno sforzo.