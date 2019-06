Arezzo, 7 giugno 2019 - La musica sarà alta anche nel corso di questo lunghissimo fine settimana. L’appuntamento quindi è ancora una volta tra feste cult e passaggi del testimone nel mondo del divertimento notturno. Chiudono infatti i locali della notte al chiuso e aprono quelli del divertimento outdoor per un’estate tutta da ballare. Tra feste di fine anno scolastico e summer party, ecco allora quali sono tutti i prossimi appuntamenti nei locali. Questa sera venerdì 7 giugno ci sarà il ritorno del Party Febbre a 90 ispirato alla musica e allo stile di quegli anni. Questa volta l’ appuntamento sarà allo Sugar Club in Viale Setteponti ad Arezzo. Ad Arezzo per la prima volta in versione estiva, torna così la festa dedicata alla musica, allo stile ma anche alle icone che hanno segnato gli anni ‘90.

Gireranno i dischi in consolle degli Articolo 31, ma anche delle Spice Girls, degli 883, di Gigi d'Agostino e di tantissimi altri dal sapore anni ‘90. Al Dolceverde di Castiglion Fibocchi invece l'appuntamento sarà con L'Originale students party di fine anno scolastico in programma domani sabato 8 giugno dalle 23. Nella sala principale Contemporary Sound con il djset di Blind, special guest Gianluca Ghezzi dj. Nel garden musica con Daftastic team, Smile gang, dj Grabiel, Giaggio, Toni Duga e Sun-j. Nello spazio del Cafè miami musica italiana ripercorrendo il nostro repertorio musicale dagli anni '60 ad oggi col djset di Mad e Black Box. Sono per l’occasione previste due navette per un totale di 55 posti in partenza da Arezzo da piazza Guido Monaco alle 22 e alle 23; rientro alle 3 e 4 di notte al costo di 5 euro. Il biglietto è acquistabile sul Pullman fino ad esaurimento posti.