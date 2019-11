Arezzo, 8 novembre 2019 - La famosa tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta diventa Commedia dell’Arte e la Tosca di Puccini si trasforma in una fiaba per bambini: sono questi gli appuntamenti del weekend all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, firmati Kanterstrasse Teatro. In programma venerdì 8 novembre, “Romeo e Giulietta. L'amore è saltimbanco”, della compagnia Stivalaccio Teatro, e domenica 10 “I Love You TOSCA”dei Kinkaleri.

Si parte venerdì 8 alle 21.15 con la compagnia Stivalaccio Teatro, che metterà in scena lo spettacolo “Romeo e Giulietta. L'amore è saltimbanco”, dove la tradizione della Commedia dell'Arte si rinnova e rivive in un’esilarante e raffinata trasposizione. La storia d’amore shakespeariana più struggente diventa per una volta l’occasione per ridere e divertirsi, su soggetto originale di Marco Zoppello che ne cura anche la regia, e interpretato da Anna De Franceschi, Michele Mori e lo stesso Zoppello. I costumi sono di Antonia Munaretti, la scenografia Alberto Nonnato, le maschere sono create da Roberto Maria Macchi, la produzione è di Stivalaccio Teatro /Teatro Stabile del Veneto. Il Pantalone Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni detto Piombino (due attori di Commedia dell'Arte realmente esistiti che facevano parte della Compagnia dei Gelosi) sono miracolosamente scampati alla scure della santa inquisizione e per sopravviver esercitano il mestiere di saltimbanco. All’improvviso una visita di Enrico III, futuro re di Francia, offre loro l'occasione per riscattarsi. Per lui reciteranno “Romeo e Giulietta”. La pièce consiste in una “prova aperta”, dove la storia dei due sfortunati amanti si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.

Si prosegue domenica 10 alle 17.00 con la rassegna Diffusioni KIDS uno spettacolo per bambini e adulti che si basa su una rigorosa riscrittura del capolavoro di Giacomo Puccini della compagnia Kinkaleri, dal titolo I Love You TOSCA. Dopo Turandot e Madama Butterfly, si conclude con Tosca la trilogia dedicata alla riscrittura di alcune opere del maestro toscano per un pubblico dell'infanzia e non solo. I Love You TOSCA rinnova la sfida di aprirsi ad un pubblico infantile senza banalizzare la potenza del linguaggio operistico e del recitar cantando. Sul palcoscenico interagiscono due figure: la protagonista femminile che porta con sé la potenza del recitar cantando e un performer che accoglie simultaneamente tutti gli altri personaggi nel vortice del molteplice "poter essere", in connessione con la miracolosa forza della fantasia creatrice dell'infanzia. Le trasformazioni dei personaggi diventano un rito magico. Un mantello cela e svela i personaggi, li trasforma e li rende presenti come solo il gioco serio di ogni bambino conosce.