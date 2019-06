Arezzo, 29 giugno 2019 - Piccoli Harry Potter crescono: e insieme vichinghi, supereroi, personaggi di Guerre Stellari. E’ «Chimera Comix», organizzato da Mystara con Cna e Arezzo InTour. Un mondo sospeso, tra la realtà e la fantasia, incastonato tra il parco che fa da cappello ad Arezzo e la Fortezza Medicea. Una Fortezza dove campeggia la mostra delle opere giganti di Fabrizio Paladino, ma fino alla quale si allungheranno accampamenti, giochi di ruolo, i mille costumi figli della fantasia.

Un parco giochi dai 3 fino ai 100 anni: perché i bambini troveranno pane per i loro denti, e perfino un villaggio Lego da costruire a mano a mano, un mattoncino dopo l’altro. Ma insieme potranno sfogarsi i bambini che viaggiano dentro di noi. Chimera Comix si lascia alle spalle Monte San Savino e da stamani sbarca in cima alla città: una due giorni gonfia di eventi e per tutti i gusti.

Capace di spaziare dall’universo che non c’è, quello dei film di fantascienza ricostruiti con i loro personaggi e i loro scenari, a quello che c’è. Un planetario montato al centro del villaggio, lo stesso che a Natale contava code record, e che ora spazierà (è il caso di dirlo...) dalla via Lattea al cielo di giugno, dal sistema solare ai pianeti.

Un occhio verso il cielo e un occhio truccato di tutto punto, tra gli esperti del settore pronti a trasformarti nei personaggi della fantasia. Poi i giochi di ruolo, un mondo che si apre di colpo sotto il cielo di Arezzo: dalle carte fino agli inseguimenti, per fortuna non cruenti, con le spade di fuoco o con i laser. E il viaggio nei cosplay: compreso Harry Potter, ad esempio, e sarebbe straordinario ospitare una partita di Quidditch nel parco affacciato sul Casentino. Un risvolto ludico e uno educativo, sempre per cercare di intercettare i due diversi bambini, di 3 o di cento anni.

L’ideale per chi vuole mettersi in gioco. Ma anche per chi vuole soltanto passeggiare e godersi lo spettacolo. Esempi? Le parate dei Vichinghi o di Star Wars. Ma anche l’invasione degli zombie, sul filo tra l’horror e i libri di genere, e occhio a non spaventarvi se i trucchi dovessero essere troppo realistici.

Ma ci sarà spazio ogni sera, cioè oggi e domani, alle parate storiche che si andranno a snodare intorno al monumento al Petrarca. Sperando che il precursore, anzi la vedetta dell’umanesimo, non si mostri troppo infastidito. Dovrà sopportarne tante, compreso domani alle 20 lo spettacolo di fuoco, lì sotto il suo naso.

Ma ci saranno gli Alfieri del Westeros con la scherma medievale e le danze rinascimentali, , lì dove Capitan America e i «parenti» dei quattro moschettieri si chiederanno incrociandosi se hanno sbagliato epoca e strada. Ci saranno i re dei fumetti: un filone che ad Arezzo ha talenti assoluti, quasi tutti nella scuderia Bonelli e quindi tra gli autori di Tex: Fabio Valdambrini, Fabio Civitelli, Rossano Rossi. «Bistecca e patatine per tutti» offriva il vecchio Tex quando irrompeva nel saloon.

In questo caso potrà rivolgersi ai punti gastronomia, l’altra gamba dell’evento, l’unica a pescare non nella fantasia ma nella realtà, tra i piatti dell’eterna gastronomia aretina. E’ finita? No, perché ci saranno tiratori con l’arco, sfide a colpi di laser, battaglie di videogames. Tutto quanto fa Comix, anzi Chimera Comix, in una sorta di rivisitazione del mostro mitologico da secoli simbolo della città