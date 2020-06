Pisa, 11 giugno 2020 - Il Parco fa il bis Arriva un altro fine settimana dedicato alla natura con iniziative che coinvolgeranno la Tenuta di San Rossore, la pineta di Tombolo, il lago di Massaciuccoli e le dune e il bosco della Lecciona.

Dopo la promozione della settimana scorsa, anche questo weekend sarà possibile raggiungere la Tenuta di San Rossore con il servizio gratuito di trenino e battello, previa prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il trenino parte dal parcheggio di via Pietrasantina, orari 8.30, 9.30, 10.30, 11.30; il battello si prende dalla Scalo Roncioni sul lungarno pisano, partenze alle 10 e alle 15.

Il Centro visite di San Rossore organizza inoltre, sabato 13 e domenica 14 giugno, una serie di attività, insieme ad Equitiamo e a San Rossore in carrozza, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste: 'A piedi nel bosco', escursione con una guida ambientale nelle pinete della Tenuta (10 euro a persona, , partenze con il trenino delle 10.30 o delle 11.30, oppure con i battelli delle 10 o delle 15); la 'Gaia Fattoria', visita tra i cavalli, pony, conigli, asini e bovini (8 euro a persona, partenze con il trenino delle 9.30 o delle 11.30); 'In bici a San Rossore fino al mare' con esperto ambientale (14 euro, biciclette sanificate fornite dal centro visite, partenza con il trenino delle 8.30); infine 'Passeggiata in carrozza' fino al mare (14 euro, partenze con il trenino delle 9.30 o delle 11.30).

Per informazioni, orari e prenotazioni: 050-530101, numero attivo da lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

Sempre a San Rossore, domenica 14 giugno alle 16.30 Legambiente Pisa organizza la visita alla riserva naturale del Palazzetto, una delle aree più belle ed esclusive della Tenuta con le altissime paleodune e le zone umide ed allagate: iniziativa gratuita a numero chiuso, prenotazioni al numero 3204603529.

Alla Lecciona sia sabato sia domenica saranno disponibili tre visite guidate gratuite alla scoperta del bosco e delle dune, a cura di Legambiente Versilia. Ritrovo in Viale dei Tigli, all'altezza di via dei Comparini dove l'associazione allestirà un gazebo. Alle 10 'Dal bosco al mare', visita di due ore e mezza in tutti gli ambienti della riserva: le lame del bosco allagato, le pinete sui cordoli delle antiche dune, la ricca vegetazione del sottobosco con le fioriture di cisto, le dune con l'elicriso. Alle 16 'Il bosco della Lecciona', escursione di 1 ora e mezza dedicata alle pinete e all'ambiente retrodunale. Alle 17.45 'Le dune della Lecciona', passeggiata alla scoperta della spiaggia con la sua flora e la sua fauna. Prenotazioni via mail a centrovisite.villaborbone@gmail.com, specificando nome cognome e cellulare di riferimento, oppure telefonando ai numeri 389-9231999 e 347-3690507.

Anche in questo caso dopo un primo weekend promozionale gratuito possibile grazie al contributo della Regione Toscana, le iniziative saranno ripetute a pagamento nei prossimi fine settimana.

A Massaciuccoli sabato 13 giugno alle 9 l'Oasi Lipu organizza l'escursione gratuita 'Il lago del marchese': percorso lungo i camminamenti a palafitta fino alla villa Ginori, ritorno in battello. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: 0584-975567, oasi.massaciuccoli@lipu.it Infine alla Tenuta di Tombolo, sabato 13 giugno alle 9.45 il WWF Alta Toscana organizza la visita guidata gratuita 'Stupirsi nel bosco di Calambrone', una passeggiata insolita per scoprire cosa si nasconde alle spalle del viale del Tirreno. Ritrovo presso il parcheggio del centro Coni in vione dei Vannini, prenotazione obbligatoria tramite form on line https://bit.ly/wwftombolo, per informazioni scrivere a pisa@wwf.it.