Cannavacciuolo, il ristorante in Toscana: prezzi dei menu, come è dentro

Terricciola (Pisa), 22 giugno 2022 - Dopo tanta attesa, l'apertura. Giovedì 24 giugno l'inaugurazione del ristorante di Antonino Cannavacciuolo e della moglie Cinzia, da sempre preziosa collaboratrice dell'arcinoto chef, volto televisivo di tanti programmi e proprietario di diversi ristoranti in Italia. Laqua Vineyard apre in provincia di Pisa, a Terricciola, in un territorio amatissimo da un certo tipo di turismo e in cui sono già presenti una serie di altre strutture.

Un luogo della provincia di Pisa dove tornare alle origini, dove gustare prodotti del territorio. E proprio l'attenzione all'ambiente e la qualità delle materie prime sono i due pilastri su cui si poggia la filosofia del locale.

Nel piccolo borgo etrusco di Casanova – in località Casanova delle Spinette – nel comune di Terricciola, tra Pisa e Volterra, in una cornice naturale fatta di suggestioni, profumi, colori, Laqua Vineyard apre come il quarto Resort della collezione, dopo Meta di Sorrento, Ticciano e il Lago d'Orta.

Il nuovo Laqua Vineyard accoglie al suo interno il primo Ristorante Cannavacciuolo Vineyard in Toscana e 6 appartamenti. Spazio anche all'area benessere e a una piscina privata.

Il casale dove oggi apre Laqua Vineyard si sviluppa su due piani. Ampio spazio dunque per il ristorante, che si chiama qui Ristorante Cannavacciuolo Vineyard e che d'estate accoglie gli ospiti anche nel giardino privato.

Il Ristorante Cannavacciuolo Vineyard propone due menu degustazione e uno à la carte – tra le proposte: gli spaghetti, estratto di peperone, pil pil di baccalà, polvere di limone” e il “Piccione, insalata di patate e mela verde, chutney al rabarbaro”. Alla guida della brigata del nuovo Ristorante, l'Executive Chef Marco Suriano, formatosi all'interno del Relais Villa Crespi e con all'attivo diverse esperienze all'interno di alcune icone alberghiere.

I due menu degustazione costano uno 100 e uno 120 euro. Al menu è possibile abbinare i vini con una spesa aggiuntiva che va dai 65 agli 80 euro. Il menu alla carta ha un prezzo, per quattro portate (antipasto, primo, secondo e dessert) che parte da circa 150 euro.

Sono circa 30 i posti che accolgono gli ospiti, anche all'esterno durante l'estate, tra fioriere in corten e il magnifico panorama naturale della Toscana. È questo set naturale la location perfetta in cui poter organizzare anche piccoli e grandi eventi. Il Ristorante può accogliere, infatti, fino a 60/70 persone e, grazie al sodalizio con la vicina Cantina Vinicola della Famiglia Rivetti, anche i grandi eventi trovano spazio, nel romantico porticato con archi che circonda la cantina stessa.

Gli appartamenti sono di tipologie diverse con un nome proprio, ispirato alle storie mitologiche. Sono Cupido, Afrodite, Narciso, Euridice, Dioniso, Penelope – con un racconto di diverse prove d'amore, che prendono vita nell'interior, tramite oggetti e complementi di arredo. Dotati di 1 o 2 camere da letto, tutti gli appartamenti sono stati studiati con area living e angolo cottura.