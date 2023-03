Torna la "Festa Dèi Camminanti" a Vicopisano

Una escursione sul Monte Pisano

Vicopisano (Pisa), 3 marzo 2023 - A Vicopisano e sul Monte Pisano camminare è una Festa! Torna la Festa Dèi Camminanti, con una bella anteprima il 24 marzo e poi , nel fine settimana, numerose iniziative gratuite, alle quali ci si può già iscrivere, il 25 e 26 marzo L'evento viene realizzato grazie al patrocinio e al contributo dei Comuni di Vicopisano, Bientina, Buti e Calci, al Consiglio Regionale della Toscana e alla Società della salute Zona Pisana e con il sostegno della Comunità Del Bosco, della Farmacia Capone di Vicopisano, di Montepisano in Toscana e di Montepisano Tree.

ANTEPRIMA - Si inizia il 24 marzo con l'incontro con Anna Rastello, promosso in collaborazione con il Consiglio per le Pari Opportunità, e rientrante nella rassegna Marzo di Donna (il programma su www.comune.vicopisano.pi.it), "disabilità: superpoteri, tabù o normalità?"), alle 18:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Vicopisano, seguito l'indomani da una camminata per tutti e per tutte (con l'utilizzo anche delle Joelette) alla quale sarà presente la campionessa di nuoto paralimpico Valeria Pappalardo (nominata ambasciatrice dello sport per tutti durante l'ultima Festa dello Sport), l'inaugurazione della mostra di pittura di Alessandra Parravicini al Circolo ARCI L'Ortaccio, alle 19:00, e la conferenza sulla Via Micaelica e il suo Monte eremitico, a cura del professor Giovanni Ranieri Fascetti, a Palazzo Pretorio alle 21:30, seguita anch'essa da un'escursione il 25 marzo.

PROGRAMMA - Il 25 e il 26 il programma è estremamente ricco e vario. Ci sono camminate per tutte le età, per tutti i gusti e per ogni esigenza, anche per persone con disabilità o difficoltà di deambulazione, molte per i bambini e le bambine, per pulire il Monte e avere cura dell'ambiente, per ammirarlo in ogni suo dettaglio e scoprirne la biodiversità, per conoscere monumenti e storia, per fare laboratori, teatro, per danzare, per fare yoga, per ascoltare e per osservare, anche con il birdwatching, per fare Memoria, sulla linea dell'Arnostellung, per acquisire nozioni di botanica e sulle erbe commestibili ecc. Il 25, alle 10:30, sarà festeggiato il Capodanno pisano in Verruca, con la Compagnia di Calci e poi ci saranno concerti, mostre, spettacoli, momenti conviviali, tra i quali la merenda al Frantoio di Vicopisano, dalle 16.30 alle 18:00, tradizionale luogo e momento di ritrovo per tutti i camminanti.

DEI CAMMINANTI - Per conoscere bene il programma, apprezzarne l'ecletticità e iscriversi ai cammini: www.camminanti.it, [email protected], pagina Facebook e Instagram dell'Associazione e della Festa, sito del Comune www.comune.vicopisano.pi.it e canali di comunicazione del Comune. Durante la Festa in Piazza della Pieve, a Vicopisano, si potranno avere informazioni e accoglienza al gazebo dell'Associazione Dèi Camminanti. "Come Associazione - dicono gli organizzatori - ringraziamo l'Amministrazione di Vicopisano, gli altri enti, le numerose associazioni, i comitati, le guide, gli ospiti, i volontari, gli artisti e tutti coloro che permettono la realizzazione della Festa con il proprio contributo in denaro, creatività, tempo e opere." "Siamo noi che ringraziamo l'Associazione dei Camminanti e la sua presidente Federica Ottanelli - dicono il Sindaco Matteo Ferrucci e l'Assessora al Turismo, Fabiola Franchi - per averci regalato ancora una volta una Festa meravigliosa che consente veramente a tutti di camminare sul Monte Pisano e di scoprire, da ogni prospettiva, sia il Monte che ogni luogo, monumento e paesaggio che saranno attraversati dai percorsi e dalle guide."