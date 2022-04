Cosa fare il 25 aprile: mostre, sagre e concerti

Firenze, 22 aprile 2022 - Sono tanti gli appuntamenti in Toscana nella giornata del 25 Aprile. Un giorno festivo, un giorno in cui si ricorda il 77esimo anno dalla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. E sono tanti gli appuntamenti a tema Liberazione e non in Toscana. Tante le opportunità per vivere una giornata con i propri cari o con gli amici.

Tanti gli eventi per riflettere sul significato della festa tra cerimonie in memoria dei caduti e mostre. Non c'è dunque per l'imbarazzo della scelta, tra trekking e cultura. Ecco un po' di appuntamenti.

Diverse iniziative a Firenze per il 25 aprile. Uno dei momenti solenni è all'arengario di Palazzo Vecchio con il sindaco Dario Nardella e il prefetto Valerio Valenti.

A Fornacette sale sul palco Bobo Rondelli. Nell'ambito dei concerti per il 25 Aprile, ecco quello del cantautore livornese che si esibisce al concerto che tradizionalmente si tiene nella località in provincia di Pisa e che negli ultimi due anni era stato sospeso a causa del covid. Appuntamento alle 20.

Torna a Fucecchio in piazza Montanelli la Fiera del Gusto come ogni 25 aprile. Giunta alla sedicesima edizione, propone banchi con tutti i migliori sapori toscani a cominciare dalla norcineria. Appuntamento in piazza Montanelli.

A Prato, nella giornata del 25 aprile, apertura straordinaria per il cassero medievale con visite guidate. Ci sarà poi una mostra dedicata alle opere di Donatello e organizzata per il progetto "Donatello in Toscana". Info al Museo di Palazzo Pretorio.

Tra i concerti da non perdere lunedì 25 aprile c'è anche quello della Nuova Pippolese, che si esibirà alla Casa del Popolo di Settignano, Firenze, via San Romano 1. Appuntamento alle 17.

Appuntamento il 25 Aprile in Val d'Orcia con una grande kermesse dedicata al vino. E' Orcia Wine Festival, arrivata all'undicesima edizione, che si tiene a San Quirico d'Orcia. Non solo vino ma tante attività collaterali per tutta la famiglia. Alla scoperta di una zona davvero pregevole della provincia di Siena.

In piazza Santa Croce, dal 22 al 25 aprile, appuntamento con i sapori e i colori di Francia. C'è infatti il mercatino francese, con tanti banchi di ogni tipo, tutti con prodotti francesi. Gastronomia, dolci, ma anche prodotti per la bellezza e vestiario.

Da venerdì 22 aprile al primo maggio appuntamento con la Sagra del Cinghiale di Certaldo, un trionfo di prodotti tipici toscani a cominciare appunto dal cinghiale. E' la trentesima edizione della manifestazione, che si svolge al Centro polivalente in zona Piscine, via Matteotti. La domenica e nei giorni festivi, compreso il 25 aprile, la sagra è aperta a pranzo e cena. E il menu è anche da asporto. Tra i piatti forti del menu le pappardelle al cinghiale e il cinghiale in salmì.

Al campo sportivo di Bientina (Pisa) arriva la Festa della Zuppa, Trippa e Polenta. L'evento è in programma nei giorni 24, 25 aprile e 1 maggio. Non solo zuppa, trippa e polenta. Proposte anche le penne alla boscaiola e le polpette di carne, oltre alla griglia con la bistecca di manzo e le salsicce