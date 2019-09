Arezzo, 26 settembre 2019 - Tanti appuntamenti della libreria. La Casa sull'albero di via di San Francesco il 4, 5 e 6 ottobre parteciperà a Meno Alti dei Pinguini , il festival dedicato allo 0-6 promosso da Progetto 5 , tema di quest'anno Tra stelle e pianeti . All'interno del ricchissimo calendario di appuntamenti, sono tre gli incontri che ci coinvolgono da vicino.

Sabato 5 ottobre, alle ore 18, in libreria , presentazione de I castelli non esistono , Fondazione Gualandi editore con Beatrice Vitali , curatrice del libro.

Domenica 6 ottobre , alle ore 10.30, in libreria , presentazione de Le sorelle cinque dita , Editoriale Scienza con l'autrice Anna Cerasoli .

Nel pomeriggio, alle ore 14.30 , alla Borsa Merci , coordineremo Guida galattica per i Meno alti dei pinguini , una tavola rotonda sui libri per ragazzi e divulgazione scientifica con Grazia Gotti, Anna Cerasoli, Vichi De Marchi ed Elisa Boffa . La partecipazione alla tavola rotonda dà diritto al conseguimento di crediti ECM per infermieri medici terapisti, neuro e psicomotricisti dell’età evolutiva, psicologi e psicoterapeuti. E durante il festival La casa sull'albero raddoppia . "Ci troverete, infatti, anche in piazza Risorgimento con un bookshop tematico - dicono alla libreria - Vi consigliamo di guardare con attenzione l'intero programma del festival. Lo potete consultare a questo link http://www.progetto5.it/madp/index.php".