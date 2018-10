Arezzo 5 ottobre 2018 - Invito a palazzo. Sabato 6 ottobre Ubi Banca partecipa alla manifestazione promossa dall’Associazione bancaria italiana, aprendo al pubblico la sede in Corso Italia ad Arezzo. Dalle 10 alle 19 si potranno ammirare gli interni del Palazzo Albergotti: il grande salone liberty, illuminato dalle vetrate di Ascanio Pasquini, le sale storiche della dirigenza con le opere del maestro Carlo Pizzichini e gli ambienti che ospitano arredi di antiquariato e decorazioni realizzate nel Dopoguerra da artigiani fiorentini e aretini. La banca, dunque, per un giorno diventerà spazio museale.

E sempre sabato alle 17,30 alla Casa Museo Ivan Bruschi, la storica dell’arte Carlotta Castellani, collaboratrice della Fondazione Palazzo Strozzi,terrà la conferenza “Marina Abramović in Toscana tra autobiografia e teatro” con l’introduzione di Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi e di Ludovica Sebregondi, Curatore d’arte a Palazzo Strozzi. L’incontro introduce la visione del video Marina Abramović in Tuscany, allestito al Museo Bruschi come fuorimostra di “Marina Abramović The Cleaner”, recentemente inaugurata a Palazzo Strozzi a Firenze. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.