Arezzo, 7 febbraio 2019 - L’ Associazione Le 7 Note in collaborazione con Associazione A Piede Libero e Azienda USL Toscana Sud Est organizza "Continente Toscana", una giornata di musica e incontri per riflettere sulla Storia della Toscanacome modello di coesione sociale, integrazione e attenzione al benessere della persona, come fucina di modelli di sviluppo inclusivi e illuminati.

La manifestazione fa parte delle iniziative per la Festa della Toscana 2018, realizzate grazie al sostegno delConsiglio Regionale della Toscana e si terrà ad Arezzo domenica 10 febbraio 2019 a partire dalle ore 9.30.

Sarà una giornata composita e ricca di contributi diversi, che si inaugurerà nel Parco del Pionta con la camminata culturale a cura dell’Associazione A Piede Libero, realtà aretina che promuove escursioni e trekking urbani ed è molto attiva proprio nel Parco del Pionta. Il ritrovo è alle ore 9.30 davanti al Palazzo dell’Orologio (ingresso da via L. Cittadini).

“Due sono i percorsi che abbiamo predisposto” – ha commentato il Presidente dell’Associazione, Antonio Martini – “uno quello culturale, uno invece una vera e propria camminata sportiva con cuffie, innovativa formula di allenamento”.

Per la camminata sportiva, su prenotazione, i posti sono esauriti, mentre è possibile partecipare liberamente alla camminata culturale. Il percorso, di circa 5 km, condurrà fino all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato (Via Nenni 20/22).

Qui, alle ore 11.30, si esibirà in concerto l’Orchestra Sociale Musicasempre diretta dal M° Marco Scicli.

Nata nel 2017 grazie alla collaborazione tra Scuola di Musica Le 7 Note, Scuola di Musica di Fiesole – Fondazione O.N.L.U.S. e CaMu – Casa della Musica di Arezzo, l’Orchestra Musicasempre si basa sul modello di El Sistema, grazie a cui il fondatore Josè Antonio Abreu, attraverso la musica, ha offerto una prospettiva di crescita umana e culturale a centinaia di bambini provenienti dalle strade del Venezuela.

Musicasempre parte dal presupposto che la musica abbia straordinarie potenzialità educative a cui tutti dovrebbero aver accesso. È uno strumento per imparare a interagire con gli altri, sviluppare le proprie abilità, ampliare le prospettive culturali, crescere cittadini di domani più formati e consapevoli. La partecipazione per i bambini è completamente gratuita, così come l’utilizzo in comodato degli strumenti musicali. Al concerto parteciperanno anche i numerosi docenti che preparano l’orchestra: Alessio Nocentini, Fabiana Russo, Lisa Napoleone, Riccardo Dalla Noce, Serena Burzi, Benedetta Bertuccini.

Al concerto parteciperà anche il M° Andrea Gargiulo. Pianista pugliese, fondatore dell’Associazione Musica in Gioco di Bari, Gargiulo è uno dei maggiori promotori delle Orchestre Sociali in Italia. Ha fondato nuclei orchestrali in tutta la Puglia e permesso a oltre 2.500 bambini di avvicinarsi gratuitamente alla musica, molti dei quali anche diversamente abili o con disturbi dell’apprendimento.

Gargiulo terrà il laboratorio Orchestrale per un giorno grazie al quale adulti e bambini potranno provare gratuitamente a suonare in orchestra assieme all’Orchestra Musicasempre, anche senza aver mai suonato uno strumento prima. Contestualmente racconterà la sua esperienza nel mondo delle Orchestre Sociali, spiegandone il funzionamento e l’importanza.

“Continente Toscana” riprenderà quindi alle ore 16.30, sempre all’Auditorium Pieraccini del San Donato, orario in cui la musica è abitualmente presente all’ospedale grazie ai concerti domenicali di “Musica al San Donato”.

In apertura andrà in scena “Musica, medicina, identità - la cura del corpo e la cura dell’anima” , spettacolo ideato dal Prof. Simone Zacchini, docente di Filosofia della cura all’Università degli Studi di Siena.

“E’ uno spettacolo in cui l'intreccio tra musica, medicina e filosofia è al centro di una narrazione, che tocca alcune tappe importanti della storia della Toscana, dalle erbe medicamentose degli etruschi alla lotta contro la malaria nella paludosa Maremma” – ha commentato il prof. Zacchini.

Lo spettacolo prende spunto da alcuni momenti della storia della sanità toscana per allacciarsi al tema dell’integrazione e dell’identità culturale. Musica e medicina sono due momenti fondamentali per la socialità, la crescita e la cura del corpo e dell’anima. Fin dalla cultura etrusca, infatti, musica e medicina hanno segnato da sempre la storia dell’uomo e della ricerca del suo benessere psicofisico. Lo spettacolo sarà intervallato da canzoni e canti popolari interpretati dalla voce di Melania Matti, dalla chitarra di Stefano Cerisoli e dai suoni del polistrumentista Gianni Micheli. Nel ruolo di narratore parteciperà lo stesso Zacchini.

A seguire, sarà la volta di La Musica ai Tempi del Granduca. Il Prof. Claudio Santori, Vicepresidente dell’Accademia Petrarca, protagonista da oltre un trentennio della vita culturale aretina, terrà un excursus sulla musica ai tempi del Granducato di Toscana, mentre l’Ensemble di Flauti delle 7 Note, guidato da Elisa Boschi, eseguirà musiche di W.A. Mozart e brani dell’epoca. “Anche per la musica, la Toscana è sempre stato un territorio d’avanguardia” – ha commentato Santori – “Tra le sorprese della giornata scopriremo come anche W.A.Mozart, in un’opera come la Clemenza di Tito, si riveli particolarmente legato alla nostra Regione”.

“Per la Festa della Toscana abbiamo pensato ad un’ iniziativa che focalizzasse l’attenzione sulle avanguardie che dal punto di vista sociale la nostra Regione può vantare. Dalle orchestre sociali all’attenzione al benessere della persona, questa giornata è un modo per ricordare che la musica non è solo arte, ma è anche un importante strumento per la crescita e la formazione degli individui – ha dichiarato Luca Provenzani, Presidente dell’Associazione Le 7 Note.

Fondamentale è la collaborazione dell’Ospedale San Donato di Arezzo, il cui direttore, Dott. Massimo Gialli, ha sottolineato “l’importanza di tutte le iniziative di prevenzione, sia per il loro valore educativo, sia per il loro impatto sociale”.