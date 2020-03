Arezzo, 3 marzo 2020 - Mercoledì 4 marzo dalle 20 ad Officna Klee di Cavriglia Due chiacchiere con Mimmo Lucano su "umanità e disumanità del nostro tempo" con Enrico Fierro e Enzo Brogi. Mimmo Lucano politico e attivista italiano, tre volte sindaco di Riace, è divenuto celebre per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici e immigrati in genere, nel contesto della crisi europea dei migranti. Circa 450 tra rifugiati e immigrati si sono stabiliti nel piccolo villaggio ionico accanto ai suoi 1800 abitanti.

Nel 2010 si è posizionato terzo nella World Mayor, un concorso mondiale organizzato da City Mayors Foundation che a cadenza biennale stila la classifica dei migliori sindaci del mondo.

Sempre nello stesso anno è comparso al 40º posto nella lista dei leader più influenti dettata dalla rivista americana Fortune.

Enrico Fiero scrive per Il Fatto Quotidiano, ha collaborato con La Voce della Campania, Dossier Sud, L’Espresso, Epoca. E’ stato inviato speciale de l’Unità. Per la pubblicazione del volume La santa – viaggio nella ‘Ndrangheta sconosciuta, assieme a Ruben H. Oliva, ha ricevuto il Premio Globo d’Oro 2007/2008, il Premio Paolo Borsellino 2007 ed il Premio Itaca 2008 promosso dall’associazione universitaria Ulixes. È autore inoltre di Dieci anni di potere e terremoto (1990) e O ministro. La Pomicino story (1991), scritti con Rita Pennarola e Andrea Cinquegrani; E adesso ammazzateci tutti ( 2005). Ammazzati l’onorevole (2007).

Enzo brogi nato nel 1952 a Loro Ciuffenna, dove, dopo aver girato un po’, è tornato ad abitare. Negli anni Settanta lavora alla miniera Enel di Santa Barbara, svolgendo anche un’intensa attività sindacale nella CGIL del settore energia. Sempre in questi anni inizia la sua attività nel mondo dell’informazione e della comunicazione, collaborando con le prime televisioni e radio libere toscane occupandosi principalmente di programmi sociali e culturali. Iscritto all’albo dei Giornalisti, la sua attività si allarga anche al mondo della carta stampata. A fine anni Settanta si iscrive al PCI.Nel 1985 viene eletto in Consiglio Comunale a Cavriglia, ottenendo l’incarico di Assessore alla Cultura e all’Ambiente. Nel 1991 è Sindaco di Cavriglia, incarico che ricopre fino al 2004. Sono gli anni in cui Cavriglia diventa un centro di attività culturali di richiamo nazionale, oltre che set cinematografico per film e video musicali. Nel 2005 viene eletto Consigliere regionale della Toscana nella lista del PD, ruolo che ricopre fino al 2015, è stato anche Presidente della Commissione Cultura. Negli anni sono stati pubblicati suoi scritti in numerosi volumi di cultura, politica e sociali. Tra gli altri nel 2016 ha pubblicato per le edizioni Clichy, Altre Direzioni, storie di ordinaria periferia. Sostenitore di cause umanitarie e solidarietà, attivo nel mondo del volontariato. Dal 2009 ha rappresentato la Toscana al Congresso dei Poteri locali e regionali a Strasburgo ed è stato membro della Commissione Cultura e affari correnti del Consiglio d’Europa. Dal 2017 è presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Toscana.