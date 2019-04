Arezzo 6 aprile 2019 - La città dell'oro durante la grande fiera mondiale di Oro Arezzo riallaccia il legae fra arte ed economia con il "Premio Arezzo" che vide sessant'anni fa prenmiaree dalla Uno A Erre con un lingotto d'oro da un chilo i pittori che paretecipavano al concorso aretino. Che pou è diventata uina delle pagine più imporante dell'arte del Novecento. Il "Premio Arezzo" ' tornato al Circolo Artistico e come allora in palio ci sono d'oro una collana, un bracciale e un anello in oro donati dalla UnoAErre.

Un concorso di pittura “1959-2019. Omaggio al Premio Arezzo”, che si chiude domenica 7 aprile al Circolo Artistico di Arezzo con la cerimonia prevista alle 16,30. La rassegna riportata in città dal critico d’arte Danilo Sensi, allestita nel piano terreno e nel piano nobile del Circolo Artistico di Corso Italia aperta il 15 marzo, si concluderà con la proclamazione del vincitore tra i trenta artisti che hanno partecipato a questa nuova edizione insieme con i nomi di chi sessant’anni fa vi partecipò e che poi hanno segnato la grande pittura del Novecento, oltre alla retrospettiva di Enio Lisi scomparso nel 2018 e di cui la famiglia ho fornito disegni, sculture, ceramiche, quadri. La giuria più che popolare visto che sono stati direttamente i visitare a votare le opere esposte.

Un evento patrocinato da Consiglio Regionale della Toscana, Provincia di Arezzo e Comune di Arezzo, reso possibile grazie alla collaborazione di associazione culturale Bangladesh Arezzo che ha fornito il servizio di sorveglianza, l’asociazione culturale Bistr-Out e L'Artefice. E come sponsor UnoAErre e Safimet. Un omaggio a una rassegna creata nel 1959 dall’architetto Mario Mercantini, dal pittore Dario Tenti e dallo scrittore e critico d’arte Mario Novi con l’adesione dell’allora sindaco Aldo Ducci e che portò ad esporre in città i maestri del Novecento. Un passaggio di consegne simbolico da sessant’anni fa a oggi per riportare a casa l’arte aretina.