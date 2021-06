Litorale, 22 giugno 2021 - Puntuale torna l’appuntamento con “Marenia NonSoloMare”, cartellone di eventi per l’estate 2021 sul litorale pisano fino a settembre. “Marenia” si articola infatti in una molteplicità di rassegne e attività, che si differenziano per offerta e location, abbracciando tutti i centri del litorale da Marina di Pisa a Tirrenia e Calambrone.

In programma tanti appuntamenti, dai “Dialoghi d’Autore” con scrittori come Nicola Lagioia (2 luglio), Gene Gnocchi (10 luglio), Marco Balzano (16 luglio), Roberto Piumini (18 luglio), ai concerti per mille spettatori con Umberto Tozzi (7 agosto), Marina Rei (10 agosto), Andy dei Bluvertigo (11 agosto), a molti altri appuntamenti anche con la Pro Loco del Litorale Pisano e per i più piccoli con gli spettacoli del Teatrino del Sole (dal 2 al 30 luglio). A Calambrone dal 25 giugno al 5 settembre, si svolgerà “Eliopoli Summer” con musica dal vivo, incontri, spettacoli e talk show. Il primo è venerdì 25 giugno con i Rezophonic in concerto e Roy Paci e Marco Garrincha special guest. Intanto, nella piazza Belvedere di Tirrenia, domenica 27 giugno sarà la prima di 5 serate di musica e intrattenimento con il truck di Radio Bruno.

“Marenia NonSoloMare” è la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio provincia di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione dell’associazione culturale Eliopoli e delle librerie indipendenti della città e del litorale . Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria (www.marenianonsolomare.it).

«L’estate pisana arricchisce il suo calendario con i numerosi eventi previsti anche su tutto il nostro litorale, la vista mare della nostra città – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, bandiera blu per l’eccellenza dei servizi, si preparano ad accogliere, in completa sicurezza, i nostri ospiti e cittadini con l’edizione 2021 di “Marenia non solo mare”.

Gli eventi, tutti gratuiti, tendono a soddisfare i desideri e i gusti più disparati: a Tirrenia, nel cuore del litorale pisano, dalla fine di giugno e per i fine settimana di luglio (sabato 3; sabato 10; sabato 17; venerdi 23) Radio Bruno sarà presente con il suo Truck per animare le serate con trasmissioni radiofoniche in diretta, che prevedono insieme a tanta grande musica, il coinvolgimento di tutti presenti e delle attività commerciali e turistiche a dimostrare il senso di ospitalità e accoglienza che le caratterizza.

A Marina di Pisa sempre nel mese di luglio insieme alle librerie indipendenti di Pisa e litorale (Tra le righe, Gli anni in tasca, Erasmus, Pellegrini, Fogola, Civico 14, Libreria dei ragazzi) daremo vita a una rassegna letteraria, anche spettacolarizzata, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più noti autori di libri per adulti e ragazzi. Questa idea è nata durante il periodo della pandemia, al fine di rafforzare il concetto che i libri sono beni di prima necessità e noi, come ci ricorda Holderlin, “siamo colloquio” da qui la possibilità di incontrarci direttamente con questi scrittori e artisti e colloquiare con loro nella consapevolezza che le opere d’arte e i libri nella fattispecie possono mostrarci, come diceva Garcia Lorca, nuovi orizzonti di emancipazione e solidarietà. Avremo Nicola Lagioia, direttore del salone internazionale del libro di Torino, Ilde Carmignani, Guido Tonelli, Davide Rondoni, Giovanni Scifoni, Gene Gnocchi, Franco Arminio, Marco Balzano, Silvia Vecchini e Antonio “Sualzo” Vincenti, Roberto Piumini e Nadio Marenco, Daniele Aristarco e Marco Somà, Alberto Pellai e Barbara Tamborini.

Nel mese di agosto a Marina, in piazza delle Baleari, avremo Umberto Tozzi (sabato 7 agosto) con il Tour nazionale in acustico, Marina Rei (martedì 10 agosto), Andy/Bluvertigo con un omaggio straordinario a David Bowie, il tributo di Gianfranco Butinar a Franco Califano che amava il nostro litorale (giovedì 12) e i nostri Night Fisher e I caporali coraggiosi (domenica e lunedì 8 e 9 agosto). A Calambrone il ricchissimo programma per “Eliopoli Summer 2021” con altrettanti concerti, talk show e grandi ospiti e stelle dello spettacolo. Infine i tradizionali appuntamenti della Pro-Loco e gli spettacoli riservati ai più piccoli con il Teatrino del Sole.

È un calendario pensato davvero per tutti, per una estate sulla costa pisana da trascorrere insieme. Quindi R…estate con noi».