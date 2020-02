Empoli, 11 febbraio 2020 - Un incontro in un ambiente informale per parlare di autismo. Si tratta di una condizione che può presentarsi in maniere differenti, sulla quale è bene fare informazione.

Il titolo dell'iniziativa in programma sabato 15 febbraio alle 18, a ingresso libero, è «Il mondo in prima persona. I disturbi dello spettro autistico». L'appuntamento è nei locali dell’associazione culturale Questa è Empoli, al civico 26 di via Lavagnini, nel centro storico di Empoli.

Ne parlerà Niccolò Varrucciu, psicologo-psicoterapeuta cognitivo, esperto di psicopatologia dei disturbi dello spettro autistico. «Questi disturbi – si legge nella presentazione dell’iniziativa di approfondimento e divulgazione – sono caratterizzati dalla presenza di difficoltà sociali e comunicative, accanto a interessi insolitamente forti e ristretti oppure a comportamenti insolitamente ripetitivi e stereotipati».

Secondo i dati diffusi nel 2018 dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, un bambino su cinquantanove ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Tra le principali difficoltà si ritrova un deficit della teoria della mente, ovvero la capacità d’inferire stati mentali, propri e altrui, come emozioni, intenzioni, desideri e credenze, e di utilizzare questi prodotti mentali per predire, interpretare e spiegare azioni e comportamenti. L’assenza di quest’abilità, peraltro comune a molti quadri diagnostici, limita fortemente l’agentività delle persone e la capacità di poter scegliere che indirizzo da dare alla propria vita.

A dialogare con l’esperto su questa condizione, sarà la giornalista de La Nazione, Samanta Panelli.