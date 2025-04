Aprile in musica con Il Contrappunto, si comincia con Giovanni Andrea Zanon

Empoli, 3 aprile 2025 – Un mese di aprile da non perdere quello con l’associazione Il Contrappunto. Tre gli appuntamenti in agenda che vedono l’associazione empolese collaborare con importanti realtà. Si comincia domenica 6 aprile alle ore 16.30, il Palazzo delle Esposizioni di Empoli ospiterà l’Orchestra da Camera Fiorentina e il violinista Giovanni Andrea Zanon. Un vero talento tanto da essere stato ammesso al conservatorio C. Pollini di Padova nel 2002, all’età di quattro anni, divenendo il più giovane ammesso nella storia delle istituzioni musicali statali italiane.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti direttori d’orchestra tra i quali Fabio Luisi, Pinchas Zukerman, Theodore Guschlbauer, Donato Renzetti, Marco Armiliato, Andrea Battistoni, Omer Meir Wellber e Jader Bignamini. E si è già esibito in alcune delle sale più prestigiose del mondo, tra le quali la Carnegie Hall di New York, il Teatro alla Scala di Milano, la Elbphilharmonie di Amburgo, il Teatro La Fenice di Venezia, la Philharmonie di Parigi, il Musikverein di Graz, la Smetana Hall di Praga, la Bayerische Staatsoper di Monaco, il Festspielhaus di Baden-Baden, il Gran Teatre del Liceu di Barcellona, la Royal Opera House di Muscat, il Konserthuset di Stoccolma e l’Arena di Verona. A dirigere in occasione di questo concerto a ingresso libero, parte della 45esima stagione concertistica dell’Orchestra da Camera Fiorentina, sarà Lior Shambadal. Saranno proposti i seguenti brani: I.Passera, Lux Adamantis (Prima esecuzione assoluta); L.V. Beethoven, Concerto in re maggiore per violino e orchestra Op. 61; W.A. Mozart, Sinfonia n.38 in re maggiore “Sinfonia di Praga”, K 504. I prossimi appuntamenti.

L’11 aprile, l’associazione Il Contrappunto sarà invece impegnata a Firenze: nell’ambito della rassegna “Il Palazzo Suona - Venerdì in Musica in Palazzo Medici Riccardi”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze con Mus.e con il coinvolgimento di differenti realtà musicali del territorio.

Proporrà il concerto “Le quattro stagioni e dintorni”. Nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 9, Firenze), a partire dalle 17 si esibiranno Damiano Tognetti, violino solista concertatore, e l’Ensemble Il Contrappunto. Il programma prevede le seguenti musiche: J.Pachelbel, Canone; J. S. Bach, Aria sulla quarta corda dalla Ouverture n. 3 in re maggiore per orchestra, BWV 1068; A. Vivaldi, Concerto in la maggiore per archi e basso continuo, RV 158; A. Vivaldi, Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo “Alla rustica”, RV 151; A. Vivaldi, Le quattro stagioni. L’evento è gratuito e a ingresso libero fino a esaurimento posti (per informazioni [email protected]).

Il 16 aprile alle 21 al Palazzo delle Esposizioni sarà invece la volta del concerto, parte della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e in coproduzione con lo stesso Centro Busoni, dell’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli e del pianista Giuseppe Andaloro. Il direttore sarà Damiano Tognetti. Suoneranno il Concerto per pianoforte e orchestra n.3 in re minore, op.30 di Sergej Rachmaninov, Pavane pour une infante défunte e Boléro di Maurice Ravel. L’ingresso sarà a pagamento. Il costo dei biglietti è di 15 euro intero, 12 ridotto per soci Unicoop Firenze, over 65, under 26 e gruppi convenzionati; di 6 euro per Under 18 e studenti (prezzo valido anche per il 1° accompagnatore di studenti minorenni); ingresso gratuito per Under 6.

Le prevendite dei biglietti sono attive a Empoli alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53) e da Bonistalli Musica (via F.lli Rosselli 19), online su eventbrite.it. Per il concerto è attiva anche la promozione “MUSICAX2 Share the music!”, un biglietto omaggio per ogni biglietto acquistato per acquirente di età compresa fra i 18 e i 35 anni. Per gli abbonati alla stagione concertistica del Centro Busoni “Porta un amico al concerto”, un biglietto omaggio per ogni abbonamento sottoscritto. Per informazioni è possibile contattare il Centro Busoni scrivendo [email protected].