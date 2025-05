Empoli, concerto benefico ‘La musica è inclusione’ per il Meyer

Empoli, 7 maggio 2025 - Nel quadro dell’iniziativa no-profit “Leonardo 4 Children 2025: Climate, Equality & Peace” si terrà sabato 17 maggio alle ore 16 presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze un concerto benefico di musica classica organizzato dalla fondazione “Carano 4 Children” in collaborazione con l’orchestra Il Contrappunto. Il ricavato del concerto sarà devoluto alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, punto di riferimento per la pediatria nazionale ed europea per lo sviluppo di capacità artistiche e scientifiche dei bambini dell’ospedale, inclusa attività “Leonardo 4 Children”.

Il concerto benefico “La musica è inclusione” include la sinfonia n. 29 di brani di W.A. Mozart, la sinfonia n. 1 di F.J. Haydn, ed una composizione per orchestra “La farfalla e la candela” di Andrea Mura, eseguite dall’orchestra “Il Contrappunto”, diretta dal compositore e direttore d’orchestra fiorentino Andrea Mura affetto da tetraparesi spastica infantile, affiancato dal direttore artistico Damiano Tognetti. L’orchestra nasce per fare musica e per diffondere, attraverso questa forma di arte, la cultura dell’inclusione.

Inoltre è previsto un laboratorio per bambini di età 6-12 anni “Labirinto e quiz sulla natura” condotto dall’artista e designer fiorentina Marina Calamai sabato 17 maggio alle ore 10:30 presso il Museo Galileo, con quiz sulla natura e sostenibilità. In questa occasione verranno anche presentati i concorsi “Leonardo 4 Children” e il premio Museo Galileo. L’Ingresso è gratuito previa iscrizione via mail a [email protected] entro il 10 maggio 2025. L’iniziativa no-profit “Leonardo 4 Children: Climate, Equality & Peace” mira a stimolare le capacità artistiche e scientifiche di bambini e adolescenti sui temi del clima, dell'uguaglianza e della pace, sulla base dei “Leonardo 4 Children 2025 Awards”.

Comprendono quattro premi su scala europea e non solo, aperti ai bambini di età 6-12 (favole), i ragazzi di età 13-18 (art & scienza), giovani compositori di età 16-30 (composizione musicale), e insegnanti di scuole primarie e secondarie, per creare dei lavori originali su clima, uguaglianza e pace ed offrire un messaggio o una pista di soluzione a tali problemi di rilevanza globale. L’iniziativa è stata lanciata nel 2019, in occasione del 500esimo anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci, dalla fondazione no-profit “Carano 4 Children” in collaborazione con numerosi partners. Il numero totale dei partecipanti è finora di 3250 bambini e ragazzi di tutta Europa con 987 opere originali, nonché oltre 9300 partecipanti a 34 eventi e concerti. L’iniziativa ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, le dediche di David Sassoli e Ennio Morricone, e numerosi patrocini tra cui quelli dell’Unesco, del Vice Presidente della Commissione Europea, dei Commissari europei per l’educazione e la cultura, del Parlamento Europeo e molti altri. Con il patrocinio di Parlamento Europeo, Commissione Europea (Rappresentanza per l’Italia), Regione Toscana e Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Maurizio Costanzo