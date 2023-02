Empoli, torna la “Festa del cane bastardino” al PalaExpo

Una sfilata delle precedenti edizioni (foto di repertorio )







Empoli (Firenze), 15 febbraio 2023 – Sarà una domenica dedicata a Fido e alla solidarietà verso gli amici a quattro zampe più fragili, bisognosi di amore e di una famiglia che li accolga, ospiti del canile municipale di Empoli. Appuntamento il 26 febbraio , al Palazzo delle Esposizioni, in piazza Guido Guerra, con la “41esima Festa del cane bastardino”, organizzata dall'associazione Arca, gestore del canile municipale.



Dal più piccolo al più coraggioso, dal più grande al più tranquillo e poi al più viziato fino ad arrivare al più simpatico: sono le categorie che sfileranno a caccia di applausi e coccole. Per poter partecipare, le iscrizioni apriranno alle 10 e chiuderanno alle 15. La sfilata degli amici a quattro zampe comincerà alle 16. Poi spazio all’atteso momento delle premiazioni dei vincitori nel corso del pomeriggio presentato da Emiliano Geri.



Ma non è tutto. Ci saranno anche stand gastronomici e di oggettistica e una piccola mostra con foto e illustrazioni che raccontano il mondo canino. E ci saranno anche loro, le bambine e i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado che arricchiranno la giornata con i loro disegni e i loro testi. Per ulteriori dettagli sull'evento, a ingresso gratuito, è possibile contattare il numero telefonico 347 6100473.

