Empoli Città del Natale: via alla festa: luci, eventi e stand. Da sabato 16 scatta la magia

Empoli, 12 novembre 2024 – Luci, eventi e tante attrazioni per vivere la magia della feste senza andare... troppo lontano. Ogni weekend a partire da sabato e fino al prossimo 12 gennaio, il centro storico tornerà a battere al ritmo del Natale. Benvenuta alla settima edizione di ’Empoli Città del Natale’.

Nessun modello a cui aspirare, il format ’Made in Empoli’ è identitario ormai con 16 grandi istallazioni luminose sparse per la città. Tra le novità, i mercatini di prodotti artigianali tipici e oggettistica natalizia che diventano il polo attrattivo principale (con le bancarelle approdate anche in piazza Farinata degli Uberti) e le proiezioni sulle facciate dei palazzi da ammirare a 360° tutti i giorni dalle 16,30 alla mezzanotte ancora più elaborate a creare dei veri e propri light show.

Tutto pronto per Empoli Città del Natale

E poi l’Albero magico alto 16 metri (al posto della maxi ruota panoramica dell’inverno 2023) che si trasformerà in una giostra. Rinnovato e ripensato il Winter Park, dotato di una pista di pattinaggio con oltre 200 metri quadrati in più percorsi da fare.

Tra le new entry c’è poi la pista degli slittini su ghiaccio, attrazione perfetta per chi cerca divertimento e un pizzico di avventura. Con i suoi addobbi scintillanti, è arrivato già da qualche giorno un maestoso albero anche in piazza Farinata degli Uberti, un cosiddetto «punto wow» che sarà il cuore delle celebrazioni natalizie, ideale per scattarsi selfie e foto di gruppo.

Strade e piazze di Empoli tornano ad animarsi di luci e colori per la grande festa

Nella stessa cornice, tutti col naso all’insù per la grande nevicata che torna ogni sabato e domenica alle 16.30 e ogni ora fino alle 19.30. Altro elemento inedito tra le attrazioni è il ’Magic Elevator’, ascensore magico che condurrà adulti e piccini in un viaggio virtuale per arrivare a bussare alla porta della Casa dei Principi e delle Principesse, dei Supereroi e delle Supereroine. Entrando da via Paladini, si sale in ascensore fino in Lapponia tra incantevoli paesaggi innevati e cieli stellati.

E’ qui in prossimità di Palazzo Leggenda che sorgerà la cosiddetta Via Leggendaria; tutte le attrazioni fino al 2023 ospitate in piazza della Vittoria traslocano in via Paladini ad eccezione della Casa di Babbo Natale, confermata al Chiostro degli Agostiniani. E così dal Mattoncini Village - offerto dalla Sammontana Italia - dove si potrà giocare gratuitamente, ecco la Casa delle Mascotte e la Casa di Empolino, dove i piccoli partecipanti saranno impegnati in progetti di educazione civica imparando l’arte del riciclo in laboratori fantasiosi.

Prima regola, non buttare via gli oggetti di scarto ma trasformarli in gadget creativi da portare a casa insieme al diploma rilasciato dagli animatori. I pacchetti per accedere alle attrazioni sono acquistabili su Eventbrite o alle biglietterie di piazza della Vittoria e Palazzo Leggenda.

«Ma chi, anche per motivi economici, sceglierà di non acquistare il biglietto - fa sapere l’organizzazione - potrà godere gratuitamente degli spettacoli sul palco di piazza della Vittoria, più generoso nelle dimensioni, della musica, dei giochi di luce e delle parate». Il corteo che attraversa la città il sabato, la domenica e i festivi alle 16, 17,15 e 18.30 è un appuntamento triplicato. Nell’ intervallo, largo agli show itineranti, anche quelli gratuiti. Perchè il Natale sia un sogno alla portata di tutti. Ylenia Cecchetti