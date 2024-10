È già aria di Natale in Toscana. Mercatini, si parte: ecco dove trovarli a novembre

Firenze, 31 ottobre - Novembre non è ancora iniziato ma già si comincia a sentire l'atmosfera natalizia, con le decorazioni e i primi panettoni che popolano gli scaffali di negozi e supermercati.

Quando si parla di Natale, una delle attrazioni che per prime saltano alla mente sono i mercatini di Natale, diffusi in tutta Europa e non solo, dove si possono ammirare installazioni da sogno e girare le bancarelle con prodotti tipici della stagione e oggettistica a tema a partire dalla metà di novembre.