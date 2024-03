Empoli, torna la sagra del carciofo al Pozzale

Empoli, 26 marzo2024 – A Empoli torna l'appuntamento con la sagra del carciofo al Pozzale. Giunta alla sua undicesima edizione, propone nove giorni di delizia per il palato con prelibatezze empolesi in bella mostra. A cura dell'Associazione odv "La Costruenda" con il patrocinio del Comune di Empoli e dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. L’appuntamento è al circolo Arci e al giardino comunale del Pozzale retrostante il circolo a partire dal 27 aprile fino al 5 maggio. Apertura dello stand gastronomico tutte le sere dalle ore 19 (è consentita la prenotazione solo per gruppi non inferiori a 10 persone al numero 3271703616). Domenica 28 aprile e mercoledì 1 maggio aperti anche a pranzo solo con prenotazione e menù fisso. Ce n’è per tutti i gusti, dove a farla da padrone sarà il carciofo declinato in molti modi. C’è anche la possibilità di asporto e la possibilità del menu senza glutine. La sagra è plastic free.

