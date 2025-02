Empoli, concerto-spettacolo per la Fondazione Dopo di Noi

Empoli, 13 febbraio 2025 - Acquistare un veicolo per la Fondazione Dopo di Noi, ente che da oltre vent’anni realizza progetti per persone con disabilità. Questo l’obiettivo di “Quanta fretta! Ma dove corri?”, lo spettacolo benefico sulle note di Edoardo Bennato in programma venerdì 21 marzo al Teatro Shalom di Empoli. Inizio ore 21. Si possono prenotare i biglietti – posto unico 20 euro – via email a [email protected] o via telefono/whatsapp al numero 371 5417008. Organizzata dall’Associazione Matteo Patrizi e dall’associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, la serata vedrà la partecipazione straordinaria di Giuseppe Scarpato, chitarrista e arrangiatore, da anni al fianco di Edoardo Bennato. Con lui sul palco ci saranno la compagnia teatrale Attori con i Fili e la band Wireless Muppets (entrambe le compagini sono composte in gran parte da avvocati e magistrati), regia di Massimo Campolmi..Nato da un’idea dell’avvocato Antonio Voce, “Quanta fretta! Ma dove corri?” richiama la storia di Pinocchio ai giorni nostri, attraverso le indimenticabili canzoni dell’album “Burattino senza fili” di Edoardo Bennato. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Dopo di Noi per l’acquisto di un veicolo da destinare alle proprie attività. La Fondazione Dopo di Noi è stata istituita nel 2004 per garantire un futuro dignitoso alle persone con disabilità grave, in particolare quando i familiari non sono in grado di prendersene cura. Tra i progetti realizzati, la creazione di residenze protette dove i disabili vivono in appartamenti condivisi, l’avvio di laboratori artistici e ricreativi che favoriscono l’espressione personale e la socializzazione. L'associazione Matteo Patrizi è nata poco dopo la scomparsa di Matteo, vittima di un incidente stradale il 7 dicembre 2021. I genitori di Matteo, Maurizia ed Egidio, insieme ai loro amici più cari e agli amici di Matteo si sono attivati subito per creare un’Associazione che potesse accarezzare il mondo, con i valori e i sentimenti che hanno sempre mosso il cuore e le mani di Matteo e dei suoi familiari. Un impegno che si rinnova anche con questa iniziativa benefica. Maurizio Costanzo