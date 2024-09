Fortissimissimo Firenze Festival fa tappa a Empoli

Firenze, 21 settembre 2024 - Prosegue Fortissimissimo Firenze Festival, il Festival degli Amici della Musica di Firenze ideato e curato dal maestro Andrea Lucchesini che raccoglie in un unico cartellone alcuni dei più interessanti giovani rappresentanti della scena classica nazionale e internazionale. Una carrellata di musicisti giovani e giovanissimi che si presentano al pubblico con la forza del loro talento, il bagaglio di una preparazione accurata e la carica del loro entusiasmo. Il Festival fa parte dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze, main sponsor Toscana Energia. Domenica 22 settembre ore 18, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, suona la pianista Rikako Tsujimoto per Fortissimissimo Metropolitano. Lunedì 23 settembre il Festival sarà al Lyceum Club Internazionale di Firenze (Lungarno Guicciardini 17, Firenze), ore 19.00, per il concerto del Trio Hieracon, formato dai giovani e talentuosi musicisti Gioele Pierro (violino), Gabriele Marchese (violoncello) e Maria José Palla (pianoforte). Formatosi nel 2022 e con già numerosi concerti all’attivo in tutta Italia, il trio si perfeziona attualmente all’Accademia Nazionale di santa Cecilia nella classe di Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma. Presenta un programma cameristico con brani di Beethoven, Colla e Schumann. Martedì 24 settembre, ore 19.00, appuntamento all’Institut francais Firenze (Piazza Ognissanti 2, Firenze) con il Quartetto Klem, vincitore del prestigioso Concorso per quartetto d’archi “Pietro Marzani”. Formato da Elena Pavoncello e Sofia Bandini (violini), Carlotta Libonati (viola) e Lara Biancalana (violoncello), il Quartetto nasce nel 2021 nell’ambito dei corsi di musica da camera della Scuola Internazionale di Musica – Avos Project. È un gruppo eclettico ed eterogeneo formato da quattro giovani musiciste appassionate di repertorio cameristico. Attualmente si perfeziona con il Quartetto Prometeo e segue il corso di musica da camera presso l’Avos Project. Si è già esibito in stagioni come Promu – All for music, Max70 a Villa di Donato a Napoli, i Tramonti di Tinia di Avos Project, l’Etruria Musica Festival e l’Oratorio del Gonfalone di Roma. Eseguirà musiche di Beethoven e Schnittke. Giovedì 26 settembre, ore 19.00, alla Sala del Buonumore Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze (Piazza Belle Arti, 2), Matteo Cimatti al violino (allievo di Janine Jansen e Tomo Keller nel Master de Soliste presso la Haute École de Musique de Lausanne - HEMU), e Francesco Granata al pianoforte (già ospite di FFF e vincitore del Premio Venezia 2017), presentano un programma dedicato a Schumann, Pärt e Beethoven. Venerdì 27 settembre, di nuovo al Lyceum Club Internazionale di Firenze, ore 19.00, il brillante duo formato da Maria Salvatori al violoncello e Rosa Maria Macaluso al pianoforte esegue un variopinto programma con brani di Beethoven, Schumann, Boulanger e Castelnuovo-Tedesco. Nel fine settimana successivo, Fortissimissimo proseguirà con la formula di Fortissimissimo Metropolitano, realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Firenze. Sabato 28 settembre, ore 18.00, debutto al Ridotto del Teatro Comunale Garibaldi di Figline Valdarno per il duo di chitarre Dastugue – Micheletto, in collaborazione con il Comune di Figline e Incisa Valdarno. Domenica 29 settembre, ore 18.00, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, le voci di Alessia Attili (soprano), Elisabetta Ricci (mezzosoprano), Luca Bazzini (tenore) saranno accompagnate da Laura Bemporad alla viola, Matteo Fabbrini al clarinetto e Matilde Graziani al pianoforte. La formula di Fortissimissimo Firenze Festival si contraddistingue per la costante e attiva partecipazione degli studenti dell’IIS Alberti-Dante e del Liceo Classico Galileo: seguono tutte le attività e costituiscono la giuria che ogni anno sceglie quale interprete riascoltare nell’edizione successiva. La Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Firenze prenderà avvio, invece, sabato 12 ottobre alle ore 16.00 al Teatro della Pergola con il recital di Beatrice Rana.