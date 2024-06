Mercatino della solidarietà di ReSo, "Summer edition"

Empoli, 8 giugno 2024 – La solidarietà non va in vacanza. Sta arrivando l’estate e alla Vela Margherita Hack l’associazione ReSo di Empoli propone il mercatino solidale, edizione speciale riservata alle partenze per il mare. Dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 di domani all’ex mercato ortofrutticolo della frazione di Avane si potranno trovare prodotti di vario genere. In particolare, vasto assortimento di tutto quanto serve per la spiaggia: costumi da bagno, copricostumi, lettini da mare, borse termiche e creme solari. L’ingresso è gratuito.

Sul banco abbigliamento estivo per tutta la famiglia, casalinghi, piccoli elettrodomestici, ma anche mobili, arredi da giardino e vasi da fiore di ogni forma e colore. Tutti oggetti che, anche se nuovi e funzionanti, non erano più vendibili e sono stati recuperati nei mesi scorsi dai volontari per poter essere poi rimessi in circolo.

Con i fondi ricavati dall’iniziativa, ReSo (Recupero Solidale) acquisterà buoni alimentari da mettere a disposizione delle associazioni di volontariato. Un’occasione per contribuire a sostenere il lavoro di questa grande rete che da 20 anni recupera generi alimentari (e non solo) per redistribuirli in modo solidale a chi ne ha bisogno.