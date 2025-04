Ecco l’estate empolese: una stagione in centro. Tra giochi di luce e la 1000 Miglia

Empoli, 19 aprile 2025 – Il centro storico di Empoli si prepara a vivere un’estate ricchissima di eventi: grazie allo sforzo congiunto dell’Amministrazione comunale, di Confesercenti e dell’Associazione Centro Storico, infatti, è stato possibile ampliare il famoso ’luglio empolese’ andando invece ad abbracciare tutta la bella stagione con Empoli Summer 2025, partendo da maggio per poi finire a settembre, con un ruolino di marcia fittissimo che prevede ben 25 eventi, atti a valorizzare un centro storico che sta vivendo un momento difficile, ma che potrà godere di 5 mesi con varie iniziative, diverse tra loro, che accontentano un po’ tutti i gusti.

Si parte con una grande e attesissima novità: dal 17 maggio, infatti, le piazze del centro si trasformeranno in musei a cielo aperto con Luminaria - Empoli Light Art. Questa esperienza unica mira a trasformare il Gir od’Empoli in una scenografia suggestiva, dove la luce diventa un elemento artistico che valorizza gli scorci che Empoli sa offrire: le installazioni luminose saranno curate da Dicò, nome d’arte di Enrico Di Nicolantonio, vera e propria icona della pop art con la quale ’tappezzerà’ le pareti dei palazzi di Piazza della Vittoria e di Piazza Farinata degli Uberti, oltre a ’spargere’ arredi urbani luminosi a giro per il centro.

Sempre nel contesto di Luminaria va a iscriversi un’altra grande novità: arriva infatti a Empoli il primo “Zoo Luminoso“ d’Italia, che verrà allestito nel Parco Mariambini. Lo Zoo in questione si configura come spazio pensato per famiglie e bambini, dove si potranno ammirare le enormi statue raffiguranti animali esotici, come i due elefanti alti quasi 6 metri. Tantissime le attività per i più piccoli: dal cinema drive-in alla baby dance, dalle animazioni ai giochi gonfiabili, e anche un’area picnic dove le famiglie possono banchettare.

A giugno, poi, l’appuntamento per gli amanti delle quattro ruote d’epoca con Empoli Classic - Passione e Motori, nel weekend dal 20 al 22 giugno. Il venerdì, per la prima volta nella storia, la storica manifestazione di auto classiche nota come la 1000 Miglia passerà proprio dal centro di Empoli: per il resto del weekend, poi, saranno allestiti auto e moto-raduni, un mercatino d’autore in Piazza delle Stoviglie, serate musicali, street food e quant’altro.

Non solo novità, Empoli si prepara a riabbracciare anche i grandi classici della sua estate e, dopo un anno di pausa, torna anche la Notte Bianca nell’anno del suo decimo anniversario, fissata per sabato 5 luglio, dalle 18 fino a tarda notte.

Concerti, eventi e, ovviamente, negozi aperti che animeranno il centro fino alle ore piccole. Non solo Notte Bianca: giovedì 12 luglio sarà il momento della Noche Cubana, con le strade che si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, con anche esibizioni danza e un autoraduno a tema.

Il ventaglio degli eventi prevede poi moltissime altre occasioni: si passa dagli Antiquari in Centro sabato 10 maggio, al Ludicomix, che va dal 31 maggio al 2 giugno, che vedrà anche il concerto di Cristina D’Avena.

Il 21 giugno, poi, spazio al tradizionale Volo del Ciuco a cura della Compagnia di Sant’Andrea, senza dimenticare il mese di luglio, da sempre centrale nell’estate empolese: quest’anno ci sarà un tema diverso per ogni settimana, dall’arte alla danza, fino al teatro di strada. Un’estate, insomma, che darà nuova vita al mondo del commercio locale. Empoli Summer 2025 è organizzato da associazione Centro Storico, Confesercenti Empoli, Bcc Banco Fiorentino, con il patrocinio del Comune di Empoli.