Da Empoli ai Paesi Bassi, il concerto del quartetto d’archi del Contrappunto

Empoli, 18 aprile 2025 - Una nuova tappa di respiro internazionale per l’associazione culturale Il Contrappunto di Empoli, fondata dal Maestro Andrea Mura e da sempre impegnata nella promozione della musica ma anche della cultura dell’inclusione. Nei giorni scorsi, il quartetto d’archi de Il Contrappunto si è esibito nella città di Alkmaar, nel cuore dei Paesi Bassi. Il concerto, che si è tenuto il 13 aprile in vista dell’imminente festività pasquale, ha proposto al Kaperlkerk, di fronte a un pubblico numeroso e interessato, il celebre Stabat Mater di G.B. Pergolesi. Nell’occasione il quartetto d’archi de Il Contrappunto, composto da Damiano Tognetti, primo violino, Riccardo Capanni, secondo violino, Mariodavide Leonardi alla viola e Iacopo Luciani al violoncello, insieme a Héctor Sanz al clavicembalo, hanno accompagnato la soprano Ana Seixas e il contralto Simone Van Seumeren, diretti da Steven Van Kempen. “Si è trattato di una trasferta importante per la nostra associazione - sottolinea Damiano Tognetti - Ogni esperienza arricchisce il bagaglio dei musicisti e di conseguenza della nostra realtà, ma ci permette anche di far conoscere Empoli e le sue eccellenze culturali oltre i confini nazionali. Per questo ci tengo a ringraziare chi ha reso possibile questo progetto, come chi ha contribuito alla costruzione di quelli realizzati fino ad ora. Questa prima parte del 2025 ci ha regalato importanti soddisfazioni sia per le proposte musicali che siamo riusciti a esprimere sia per l’ottimo riscontro di pubblico e consensi ottenuto. Penso fra l'altro sia alla rassegna “Domeniche in salotto” sia all’allestimento de L’Elisir d’amore a Empoli e Casciana Terme, ma anche all’esperienza vissuta a Palazzo Medici Riccardi in occasione della rassegna Il Palazzo Suona, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze, che ringraziamo per averci coinvolti. E senza dimenticare le importanti collaborazioni con l’Orchestra da Camera Fiorentina e il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni che, pochi giorni fa ci ha visti al Palazzo delle Esposizioni con il pianista Giuseppe Andaloro e l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli. Adesso guardiamo all’estate certi di poter offrire appuntamenti di grande valore musicale e sociale a tutte e tutti gli appassionati di musica classica ma anche a chi deciderà di avvicinarsi a questo genere musicale per la prima volta”.