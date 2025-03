Il nuovo album dei Bnkr44: è in uscita ‘Tocca il cielo’. Oggi il primo estratto

Empoli (Firenze), 3 marzo 2025 – Uscirà alla mezzanotte di stasera, 3 marzo, il primo estratto del nuovo album dei Bnkr44, la band empolese che si è fatta conoscere al grande pubblico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 2024.

Il brano si chiama Capolavoro e fa parte dell’album Tocca il Cielo, in uscita il prossimo 4 aprile. “È stato un lungo viaggio, abbiamo scritto tanto, anche troppo. In questi due anni è successo di tutto e non è stato facile scegliere le canzoni. Ci siamo amati e ci siamo divertiti – scrivono i Bnkr44 su Instagram – abbiamo litigato e ci siamo odiati, ma non siamo mai stati così uniti. Abbiamo esplorato e creato a casa, a Milano, in Corea, in Francia e al mare, prima di tornare Villanova. Siamo davvero felici di condividere con voi questo viaggio, non toccheremo il cielo solo per poterlo dire”.