Sant’Andrea d’Oro. I Bnkr44 si emozionano: "Questo è il premio più importante"

EMPOLI

Per festeggiare i suoi trent’anni il Sant’Andrea d’Oro ha celebrato i vincitori nella Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini, davanti al numeroso e affezionato pubblico. Nel giorno del santo patrono si è svolta la cerimonia di consegna del più alto riconoscimento della città per mano del sindaco Alessio Mantellassi ai cinque scelti: il Centro Studi Musicali ‘Ferruccio Busoni’ in occasione del centenario dalla scomparsa dell’omonimo compositore empolese, il Teatro Shalom che festeggia i 50 anni dalla fondazione, la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro che compie 40 anni, il Cam - Centro Attività Musicali di Empoli, nel trentennale dalla formazione e i BNKR44, il gruppo musicale di Villanuova che ha partecipato al Festival di Sanremo 2024. Quindi sono stati chiamati i protagonisti.

Sul palco per il Centro Busoni la presidente Eleonora Caponi, il direttore Lorenzo Ancillotti e lo storico segretario Stefano Donati. "Mi piace immaginare che questo premio sia dedicato proprio alla persona di Ferruccio Busoni, un autentico gigante della storia del pensiero musicale" ha detto Ancillotti. "Abbiamo affrontato la perdita di una figura importante come Gastone Bonucci che è stato per tutti questi anni, colonna portante del nostro teatro insieme a sua moglie Emanuela – ha raccontato Alessia Giraldi, segretaria consiglio direttivo del Teatro Shalom – Il Sant’Andrea d’Oro non è solo un premio ma è per noi una nuova partenza". Per il Giallo Mare Minimal Teatro la presidente della compagnia Vania Pucci ha ricordato come in 40 anni di attività le produzioni “Made in Empoli” siano state portate in festival e teatri in Italia e all’estero. Un ensemble di giovanissimi violinisti si è invece esibito in apertura della premiazione del Cam Centro Attività Musicale, a fianco di un complesso rock. Il presidente, Marco Soldaini, ha voluto condividere il premio "con tutti i soci e docenti". Quando è toccato ai BNKR44 salire sul palco, anche per loro l’emozione è stata forte. "Veniamo dalla più bella tournèe per ora, ma vogliamo continuare a fare musica – hanno commentato –. La chiave del successo è il fatto di essere rimasti uniti. Cerchiamo di trovare le soluzioni per migliorarci sempre e uniti le troveremo sempre. Villanuova ci rappresenta, non le grandi città. Il nostro punto di forza è rimanere qui e non andare nei grandi poli musicali come Roma e Milano. Quest’anno abbiamo preso tanti premi ma questo è il più importante". A chiusura della serata, l’annuncio del sindaco: "A gennaio partirà il cantiere del teatro Il Ferruccio, possiamo dire che non basta avere un ‘contenitore’, ma Empoli ha una grande ricchezza e vivacità e stiamo lavorando affinché il Cam abbia una nuova sede nell’ex ospedale di via Paladini". Al mattino nel Vicolo Santo Stefano, è stata inaugurata la mostra fotografica che documenta le premiazioni dal 1994 a oggi. Sarà visitabile fino al 12 gennaio, da martedì a domenica, dalle 10 alle 18.